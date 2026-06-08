Προσωρινή διακοπή εργασιών σε δημοτική οδό στην Σκαλέτα Δήμου Ρεθύμνης

Μετά την ολοκλήρωση βασικού μέρους του έργου, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει ότι, λόγω της τουριστικής περιόδου, διακόπτονται προσωρινά οι εργασίες κατασκευής του τοιχίου αντιστήριξης επί της αδιέξοδης παραλιακής δημοτικής οδού στη Σκαλέτα Ρεθύμνου, από το ύψος της ταβέρνας «Ήλιος» και ανατολικά έως το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προσωρινής αντιστήριξης του πρανούς, η ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος, η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, καθώς και η κατασκευή κλίμακας πρόσβασης προς την παραλία.

Η επανέναρξη των εργασιών έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Άγγελος Μαλάς, σε δήλωση του επισημαίνει πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση, η οποία αποκαθιστά την οδική αρτηρία προς όφελος των κατοίκων και των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων και διασφαλίζει άμεση και ασφαλή πρόσβαση στο υπό κατασκευή Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας.

Ο κ. Μαλάς ευχαριστεί θερμά τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την συστηματική δουλειά που επιτελούν και τον ανάδοχο του έργου για την εξαιρετική συνεργασία.

Υπενθυμίζεται, ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.