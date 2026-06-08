«Ροδινός: O θρυλικός λυράρης» – Μια παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στη Λίμνη Αγίου Νικολάου

Η Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου παρουσιάζει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στη Λίμνη Βουλισμένη τη μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο «Ροδινός: O θρυλικός λυράρης».

Ώρα έναρξης: 21:00

Παραγωγή Εθνική Λυρική Σκηνή

H συναυλία θα δοθεί με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

«Λέει ο μύθος, λέει ο θρύλος, λέει κι η παράδοση, λένε οι άνθρωποι – ο κόσμος πάντα λέει».

Η μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο Ροδινός: O θρυλικός λυράρης, σε σκηνοθεσία, έρευνα και κείμενο του Γιάννη Μπλέτα θα παρουσιαστεί στον Άγιο Νικόλαο, στη Λίμνη Βουλισμένη την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στις 21:00, με ελεύθερη είσοδο υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η παράσταση αποτελεί παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ο Ανδρέας Ροδινός άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κρητική μουσική. Μέσα από την αφήγηση, τη ζωντανή μουσική, τη λύρα και θεατρικές σκηνές, το κοινό ταξιδεύει στη διαδρομή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη λύρα και στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης.

Η παράσταση αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της πορείας του, τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και το πάθος που χαρακτήριζε τη σχέση του με τη λύρα. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει μουσική, θέατρο και ντοκουμέντα – στοιχεία από τη ζωή σε ένα θεατρικό κείμενο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά και στη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Ανδρέας Ροδινός στη μουσική παράδοση.

«Λέει πως δεν υπήρξε άλλο χέρι, να χάραζε τη λύρα, να μυρίζει καλοκαίρι. Πως τριγυρνούσε στα χωριά μαζεύοντας σκοπούς: της στράτας νανουρίσματα, μοιρολόγια και καημούς, λύπες και χαρές, βεντέτες για έρωτες. Τους έδινε πνοή.

Λέει πως δεν φοβόταν τα μεσάνυχτα να σταθεί στο σταυροδρόμι να μπει με τη λύρα του στον κύκλο τον χαραγμένο με μαχαίρι από μαύρη λαβή, να παίξει για να πάρει το χάρισμα από όντα νυχτόβια.

Λέει πως για μια γυναίκα με γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά, που μετρούσε χρόνους παραπάνω μπήκε ο θάνατος μέσα του και άρχισε να τον μαραζώνει.

Λέει πως τελείωσε τη ζωή του ανάμεσα στα δέντρα στο βουνό και οι νότες πικρές ταξίδευαν στο άγιο πέλαγος, όμοιες με προσευχή. Οι δοξαριές του, γεμάτες πόνο και παράπονο αντηχούσαν από τα σκοτάδια μέχρι το Ρέθεμνος: λέει πως το όνομά του ήταν ΡΟΔΙΝΟΣ».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία, έρευνα, κείμενο: Γιάννης Μπλέτας

Ενδυματολογική επιμέλεια: Μαρία Βιβιλάκη – Muses Crete

Μουσική διδασκαλία: Ζαχαρίας Σπυριδάκης

Αφήγηση, κίνηση: Στυλιανός Θωμαδάκης

Αφήγηση, λύρα: Σήφης Καυκαλάς

Λύρα: Γιώργος Γυπαράκης

Λύρα: Μιχάλης Γιαννακάκης

Λύρα: Αλέξανδρος Βερτούδος

Λαούτο: Αιμίλιος Βολανάκης

Χορεύει η Μαρία Βιβιλάκη

Λύρα στο Βίντεο: Νικόλας Στριλιγκάς.

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Daios Cove, Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης Α.Ε, Blue.gr – Hotels and resorts.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Μέγας Δωρητής Ε.Λ.Σ : Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)