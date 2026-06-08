Κρήτη:Τελετή ολοκλήρωσης του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος»

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενυδρείο Κρήτης – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. πραγματοποίησαν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Ενυδρείου Κρήτης, την τελετή ολοκλήρωσης του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Η εκδήλωση σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σημαντικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο υλοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της συμμετοχής και της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. Όλες οι δράσεις προσφέρθηκαν δωρεάν στο κοινό, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου μέσα από ανοιχτά διαδραστικά εργαστήρια, τα οποία ανέδειξαν τις έξι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα απειλούμενα θαλάσσια είδη, τα θαλάσσια απορρίμματα, τη βιώσιμη αλιεία, τους λεσσεψιανούς μετανάστες και τα ξενικά είδη, την κυκλική οικονομία, καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της οξίνισης των ωκεανών.

Ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η επανένταξη μιας θαλάσσιας χελώνας στο φυσικό της περιβάλλον. Η δράση ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της προστασίας της θαλάσσιας ζωής και της διατήρησης των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της Κρήτης, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα περιβαλλοντικής ευθύνης και συλλογικής δράσης.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και ανέδειξε τη συμβολή της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η ενημέρωση, η γνώση και η ευαισθητοποίηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων του τόπου μας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη, δήλωσε:

«Η σημερινή τελετή ολοκλήρωσης του προγράμματος αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Περιφέρεια Κρήτης. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία είδαμε παιδιά και γονείς να γνωρίζουν τον θαλάσσιο κόσμο, να ανακαλύπτουν τα μυστικά του βυθού και να αναπτύσσουν μια ουσιαστική σχέση με το περιβάλλον.

Στόχος μας δεν ήταν απλώς η υλοποίηση ενός ακόμη εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά η δημιουργία μιας βιωματικής εμπειρίας που θα εμπνέει και θα συνοδεύει τους συμμετέχοντες για πολλά χρόνια. Όταν ένα παιδί κατανοεί τη σημασία της προστασίας της θάλασσας και αναπτύσσει περιβαλλοντική συνείδηση, τότε γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια έχει πραγματικό αντίκτυπο.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και το Ενυδρείο Κρήτης, μέσα από την οποία καταφέραμε να φέρουμε τις οικογένειες πιο κοντά στη φύση, στη γνώση και στις αξίες της βιωσιμότητας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν αυτή την κοινή προσπάθεια. Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την παιδεία, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη συμμετοχή των πολιτών.»

Ο Προϊστάμενος του Ενυδρείου Κρήτης, Ιωάννης Παπαδάκης, δήλωσε:

«Η θερμή ανταπόκριση της κοινωνίας της Κρήτης στις δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της γνώσης και της συμμετοχής στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας.

Η συμμετοχή οικογενειών, παιδιών και πολιτών κάθε ηλικίας κατέδειξε το έντονο ενδιαφέρον για ενημέρωση και ενεργό δράση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και το μέλλον του τόπου μας. Το Ενυδρείο Κρήτης θα συνεχίσει να αποτελεί έναν δυναμικό χώρο γνώσης, έρευνας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, αναπτύσσοντας νέες πρωτοβουλίες και συνεργασίες με στόχο τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Μέσα από συνέργειες, καινοτόμες δράσεις και τη συμμετοχή της κοινωνίας μπορούμε όλοι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.»