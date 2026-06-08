Υπηρεσιακό ταξίδι Δημαρχου Ρεθύμνης σε Αθήνα και Βρυξέλλες

Αναχωρεί αύριο για την Αθήνα και για τις Βρυξέλλες ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκειμένου να συμμετάσχει ως εισηγητής σε ευρωπαϊκό συνέδριο, σε πανελλήνιο Φόρουμ αλλά και σε προγραμματισμένες θεσμικές συνεργασίες με την ηγεσία υπουργείων και υπηρεσιακούς παράγοντες για κρίσιμα θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα, την Τρίτη 9 Ιουνίου ο κ. Μαρινάκης θα λάβει μέρος σε σύσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών/ αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική κ. Θάνο Πετραλιά, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Αμανατίδη για το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και αφορά το μέλλον των Αναπτυξιακών Οργανισμών που εξυπηρετούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την επόμενη μέρα, ο Δήμαρχος θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2026 (EUSEW), το οποίο διεξάγεται στη βελγική πρωτεύουσα κατά το χρονικό διάστημα 9 έως 11 Ιουνίου 2026, ελκύοντας το ενδιαφέρον φορέων χάραξης πολιτικής, ειδικών και εκπροσώπων της αγοράς από όλη την Ευρώπη.

Με την ιδιότητα του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης , ο κ. Μαρινάκης θα συμμετάσχει την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ως ομιλητής σε πάνελ με τίτλο: «Ανασχεδιάζοντας τις Μεσογειακές Πόλεις Μαζί: Συμμετοχή των Πολιτών και Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Κλιματική Ουδετερότητα».

Η συνεδρία στην οποία εντάσσεται η ομιλία του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης εστιάζει στις προκλήσεις των τοπικών αρχών για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση.

Ο κ. Μαρινάκης θα επικεντρωθεί στην τοποθέτηση του στην υλοποίηση των τοπικών ενεργειακών επενδύσεων με έμφαση στη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης, τα δημοσιονομικά μέσα, τις δυνατότητες των Δήμων για αστική αναγέννηση, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από ενεργειακά και κλιματικά έργα και στο πως η ενεργή συμμετοχή πολιτών και κοινοτήτων μπορούν να ενεργοποιήσουν βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW), διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και αποτελεί το σημαντικότερο ετήσιο συνέδριο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθαρή ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η συμμετοχή του Δημάρχου Ρεθύμνης στις εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή της εν λόγω θεματικής συνεδρίας.

Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ο Δήμαρχος θα συμμετάσχει με την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΔΕΥΑ στο Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, στο Ίδρυμα Γουλανδρή στην Αθήνα.

Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο κ. Μαρινάκης θα κάνει εισήγηση στη συνεδρία με θεματική «Υδατικοί Πόροι και Κλιματική Κρίση: Στρατηγικές Προσαρμογής και Πολιτικές Προτεραιότητας».

Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το βράδυ της ίδιας ημέρας και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Σκορδίλης.