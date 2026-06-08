Το ευχαριστώ του ΚΤΕΛ Χανίων -Ρεθύμνου στη Δημοτική Αρχή Κισσάμου

ΤΟ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ»

Με την παρούσα επιστολή της η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» εξάρει την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Κισάμου να δώσει οριστική λύση σ’ ένα χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που έως χθες ταλάνιζε την τουριστική περιοχή του Καστελίου.

Η τοποθέτηση των κυκλοφοριακών κώνων και της απαραίτητης σήμανσης κατά μήκος του κεντρικού δρόμου της πόλης αποδείχθηκε εξαιρετική πρωτοβουλία, καθώς αφενός ανακούφισε σημαντικά την ομαλή ροή της κυκλοφορίας και της ασφαλούς διέλευσης όλων των οχημάτων και αφετέρου έβαλε τέλος στην άναρχη στάθμευση κάθε είδους οχήματος.

Για τους λόγους αυτούς η Διοίκηση της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τη Δημοτική Αρχή Κισάμου και ειδικότερα προς τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μυλωνάκη και τον Αντιδήμαρχο, κ. Θεόδωρο Τουλουπάκη για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβασή τους στο κεντρικό οδικό δίκτυο της πόλης του Καστελίου.

Ήδη η ροή των οχημάτων γίνεται με απόλυτη ομαλότητα και ασφάλεια συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της περιοχής και στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.