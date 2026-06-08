Υπογραφή σύμβασης για δωρεάν ενδοδημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Χερσονήσου

Μία δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για δωρεάν δημοτική συγκοινωνία στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου γίνεται πράξη μέσα από την υπογραφή συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών με την ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου Α.Ε. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΤΕΛ κ. Μανόλη Χαχλιούτη.

Η σύμβαση αφορά τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας. Οι διαδρομές (συνολικά οκτώ) διαχωρίζονται σε χειμερινές και θερινές, με μήκος από 40 έως 56 χιλιόμετρα η καθεμία, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες μετακίνησης σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Τόσο οι δημότες, όσο και οι επισκέπτες του Δήμου Χερσονήσου, θα χρησιμοποιούν τα δρομολόγια χωρίς κόμιστρο. Το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τον Δήμο μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Η διάρκεια της σύμβασης εκτείνεται έως το 2028, με δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 348.206,66 ευρώ, χωρίς πρόβλεψη τιμολογιακών αναπροσαρμογών.

«Με τη σημερινή υπογραφή κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για έναν Δήμο πιο λειτουργικό, πιο ανθρώπινο και πιο προσβάσιμο, εφαρμόζοντας παράλληλα μια ουσιαστική και αναγκαία δέσμευση μας απέναντι στους Δημότες μας και την ενδοχώρα» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η δωρεάν ενδοδημοτική συγκοινωνία στηρίζει τους κατοίκους, διευκολύνει τις μετακινήσεις στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με έργα που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας μας».