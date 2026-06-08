ΚΡΗΤΗ

Αντιμέτωπος με τέσσερις βαριές κατηγορίες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος βρίσκεται ο 37χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος -σύμφωνα με την αστυνομία- φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα :
*Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση

*Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων

*Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

*Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο 37χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί για τις πράξεις του σε ανακριτή.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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