Αντιμέτωπος με τέσσερις βαριές κατηγορίες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος βρίσκεται ο 37χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος -σύμφωνα με την αστυνομία- φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων.
Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα :
*Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση
*Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων
*Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων
*Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
Ο 37χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί για τις πράξεις του σε ανακριτή.