Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης για την απώλεια ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κατά την δια ζώσης Τακτική Συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00, αποφάσισε ομόφωνα, με την υπ’ αρ. 210/2026 Απόφασή του, την έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, Προέδρου του «Πανελλήνιου Ομίλου Φίλων του Ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη», με έδρα τα Ρούστικα.

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: 4/2026

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για την απώλεια του Προέδρου του «Πανελληνίου Ομίλου Φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη», Δημήτρη Δασκαλόπουλου (1939–2026), ποιητή, μελετητή, δοκιμιογράφου και κριτικού της λογοτεχνίας.

Ο εκλιπών, ως ιδρυτικό μέλος του Ομίλου από το 2009 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του, από τον Ιούνιο του 2025, υπηρέτησε με αφοσίωση και όραμα και συνέβαλε στην πορεία και την ανάπτυξη του Ομίλου. Με εφόδια τις γνώσεις, τη βιβλιογραφική ευσυνειδησία και συνέπεια, την ποιητική ευαισθησία και την πολύχρονη φιλία με τον Μανόλη Αναγνωστάκη πρόσφερε στο αναγνωστικό κοινό μια ολοκληρωμένη Βιβλιογραφία Μανόλη Αναγνωστάκη, καθώς και μια ανθολόγηση του έργου του.

Άνθρωπος με έμφυτη ευγένεια, ήρεμο και συγκροτημένο λόγο, σπάνιο ήθος, συνεπής και αξιόπιστος, σφράγισε στην αδόκητα σύντομη προεδρική θητεία του, την ιστορία του Ομίλου φροντίζοντας μέχρι και την τελευταία στιγμή την πορεία και τις δράσεις του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης αποχαιρετά τον Πρόεδρο του «Πανελληνίου Ομίλου Φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη» Δημήτρη Δασκαλόπουλο και συμμετέχει στο πένθος της οικογένειάς του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ