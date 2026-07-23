Χανιά: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν ιατροδικαστής και καθηγητής τοξικολογίας

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης – Τί τους αποδίδεται.

Προθεσμία για να απολογηθούν στις 10 το πρωί της Δευτέρας (27/07) πήραν ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης εντάλματα συλλήψης, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, στον καθηγητή τοξικολογίας αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ιατροδικαστή φέρεται να έχουν απαγγελθεί 4 κατηγορίες.

Όπως έχει γράψει το Cretalive, η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, καθώς πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Εκτός από τους δύο παραπάνω, η όλη έρευνα της αστυνομίας – μια έρευνα αρκετών μηνών – αφορά και σε άλλα πρόσωπα που ελέγχονται.

Όπως είχε γράψει το Cretalive, η έρευνα φέρεται να συνδέεται, μεταξύ άλλων, με υπόθεση πιστοποιητικού τοξικομανίας που εξετάζεται σε σχέση με πρόσωπο το οποίο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που είχε αποκαλυφθεί στα Χανιά τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, και υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.

σ.σ. φωτογραφία αρχείου

Cretalive