Συγχαρητήρια από την Ελένη Βατσινά στους επιτυχόντες των πανελλαδικών

Η δήλωση της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για χιλιάδες νέες και νέους στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Είναι η στιγμή που οι κόποι, η επιμονή και οι θυσίες πολλών ετών ανταμείβονται, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο γνώσης, δημιουργίας και προσωπικής εξέλιξης.

Θέλω να εκφράσω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η επιτυχία σας αποτελεί δικαίωση της προσπάθειάς σας και αφετηρία μιας νέας δημιουργικής πορείας.

Εύχομαι οι σπουδές σας να σας χαρίσουν πολύτιμες εμπειρίες, να σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας και να αποτελέσουν το εφόδιο για να προσφέρετε με τις γνώσεις και τις ικανότητές σας στον τόπο μας και στην πατρίδα μας.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια επίσης στους γονείς, στις οικογένειες και στους εκπαιδευτικούς, που με αγάπη, υπομονή και αδιάκοπη στήριξη στάθηκαν δίπλα στα παιδιά σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω, όμως, να απευθυνθώ με την ίδια ειλικρίνεια και σε όσες και όσους σήμερα αισθάνονται απογοήτευση, γιατί το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ονειρεύονταν. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καθορίζουν ούτε την αξία ενός ανθρώπου ούτε το μέλλον του.

Η ζωή δίνει πολλές ευκαιρίες και προσφέρει διαφορετικές διαδρομές για να κατακτήσει κανείς τους στόχους του. Με επιμονή, πίστη στις δυνάμεις σας και διάθεση για συνεχή προσπάθεια, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας μέλλον και να πετύχετε τους στόχους σας.

Η νέα γενιά της Κρήτης αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη και την πιο αισιόδοξη προοπτική για το “αύριο”. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα πορεία που ανοίγεται μπροστά σας. Με πίστη στις δυνατότητές σας, να συνεχίσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας και να προχωράτε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.