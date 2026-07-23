2ος δολωματικός ψεκασμός στην Π.Ε Ρεθύμνης

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2026, ενημερώνουμε τους ελαιοπαραγωγούς ότι, σε περίπτωση ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ γενικός δολωματικός ψεκασμός για την προστασία του ελαιοκάρπου στις περιοχές που περιγράφονται πιο κάτω,

με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 27-07-2026.

Ψεκασμός Περιοχή – Συνεργείο Δήμος

2ος γενικός δολωματικός ‘’ ΔΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

‘’ ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

‘’ ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

‘’ ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

‘’ ΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

‘’ ΔΕ ΛΑΠΑΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

‘’ ΔΕ ΝΙΚΗΦΩΡΟΥ ΦΩΚΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 29-07-2026.

Ψεκασμός Περιοχή – Συνεργείο Δήμος

2ος γενικός δολωματικός ΔΕ ΛΑΜΠΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

‘’ ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

‘’ ΔΕ ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ

‘’ ΔΕ ΣΙΒΡΙΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

Καλούνται οι παραγωγοί να έχουν ανοικτά τα αγροκτήματά τους και να συμμετέχουν με την ενεργή παρουσία τους στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ψεκασμών.

Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά τις ακριβείς τοποθεσίες ψεκασμού οι παραγωγοί θα πρέπει να απευθύνονται στον αρχιεργάτη του εκάστοτε συνεργείου ψεκασμού ή να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις που υποχρεούται να αναρτήσει ο εργολάβος με τις ακριβείς τοποθεσίες ψεκασμού καθημερινά .

Οι βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να σημάνουν τα αγροκτήματά τους, ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού στις βιολογικές καλλιέργειες και να παίρνουν οι ίδιοι μέτρα προστασίας σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας.

Η διάρκεια του ψεκασμού δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ(8) ημερών.

Υπενθυμίζουμε ότι αναστέλλεται η εφαρμογή των ψεκασμών όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 28Ο C καθώς και όταν πνέουν μεγάλης έντασης άνεμοι(>5 Μποφόρ)

Τηλ. επικοινωνίας: 2831343820, 2831343822.