Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων από την Παρασκευή 24-07-2026 έως την Πέμπτη 06-08-2026

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από τη νόσο της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης.

Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Τα μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 24-07-2026 έως την Πέμπτη 06-08-2026 και συγκεκριμένα:

1. Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για άμεση σφαγή επιτρέπονται εντός Περιφέρειας Κρήτης με αυστηρή τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας.

2. Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή περιορίζονται εντός εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας δηλαδή γίνονται μόνο ανά Περιφερειακή Ενότητα με αυστηρή τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας.

3. Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς θερινό βοσκότοπο (αλλαγή βοσκοτόπου) εξακολουθούν να επιτρέπονται τόσο εντός όσο και εκτός εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας εντός Κρήτης.

4. Η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των αιγοπροβάτων τα οποία θα πρέπει να παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού σε καραντίνα για 30 ημέρες.

5. Όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων πρέπει να διενεργούνται με υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, με πιστοποιημένα κατάλληλα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση.

6. Εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στη νήσο Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

7. Είναι υποχρεωτική η χορήγηση βεβαίωση καθαριότητας – απολύμανσης του οχήματος από τα σφαγεία η οποία θα ζητείται στον τόπο προορισμού, κατά την είσοδο του οχήματος σε εκτροφή για φόρτωση και κατά τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

Β. Μέτρα Βιοασφάλειας στις Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις

Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων καλούνται να τηρούν αυστηρά τα παρακάτω:

• Περίφραξη: Θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου/εξόδου ζώων.

• Απολύμανση: Εγκατάσταση και χρήση απολυμαντικής τάφρου ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους/εξόδους οχημάτων.

• Περιορισμός Επισκέψεων: Απαγόρευση εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα. Εάν απαιτείται είσοδος, λαμβάνονται μέτρα (ποδονάρια, φόρμες).

• Χώρος Απομόνωσης: Δημιουργία χώρου καραντίνας για νεοεισερχόμενα ή ύποπτα ζώα, απομονωμένου από την υπόλοιπη εκτροφή.

• Ζωοτροφές: Έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών (απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες).

• Υγιεινή Προσωπικού: Χρήση ξεχωριστού ρουχισμού και υποδημάτων εντός της εκτροφής.

• Μυοκτονία/Απεντόμωση: Τακτική καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών και απομάκρυνση εστιών ρύπανσης/λιμναζόντων υδάτων.

• Καθημερινός Έλεγχος: Ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων.

• Απαγόρευση Δανεισμού: Δεν χρησιμοποιούνται κοινά εργαλεία, ζώα ή προσωπικό με άλλες εκτροφές.

Γ. Οδηγίες για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

1. Σφαγεία:

• Επαγρύπνηση για ύποπτα περιστατικά και άμεση ενημέρωση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

• Αύξηση μέτρων βιοασφάλειας (απολυμαντική τάφρος, σχολαστικοί καθαρισμοί).

• Παραλαβή ζώων μόνο με τα πλήρη συνοδευτικά έγγραφα και σήμανση.

2. Τυροκομεία – Εγκαταστάσεις Γάλακτος:

• Παραλαβή γάλακτος μόνο από εκτροφές χωρίς περιοριστικά μέτρα Ευλογιάς (και σε καθεστώς Μ4 για τον μελιταίο πυρετό).

• Αυστηρή απολύμανση των βυτιοφόρων (ιδιαίτερα στους τροχούς) πριν την είσοδο και πριν την έξοδο από κάθε εκτροφή. Τήρηση σχετικού αρχείου.

3. Εμπόριο Ζωοτροφών και Μεταφορείς:

• Απολύμανση οχημάτων κατά την άφιξη και αναχώρηση από εγκαταστάσεις. Συνιστάται πλύσιμο ελαστικών από χώματα πριν την απολύμανση.

• Οδηγοί/Μεταφορείς: Χρήση φόρμας και ποδωναρίων μιας χρήσης, τα οποία καταστρέφονται επιτόπου μετά τη φόρτωση/εκφόρτωση.

• Εισαγωγές: Επιχειρήσεις που διακινούν ζωοτροφές φυτικής προέλευσης από Βουλγαρία και Ρουμανία οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. τους, δύο ημέρες πριν τη μεταφορά.

Δ. Ιδιώτες Κτηνίατροι και Κτηνίατροι Εκτροφής

Καλούνται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και την άμεση ενημέρωση των αρχών. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας (ΜΑΠ) και η απολύμανση οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε εκτροφές.