ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ανακοίνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου για το σύστημα κλιματισμού

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Χθες διαβάσαμε στον τοπικό τύπο ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου λειτουργεί χωρίς κλιματιστικό, εν μέσω καύσωνα και ότι οι αίθουσες είναι σάουνες για εργαζόμενους και τουρίστες. Αναφέρουμε τα εξής:

[1] Το σύστημα κλιματισμού λειτουργούσε κανονικά στις 22.07.2026. Είναι, ωστόσο, εύλογο σε μια ημέρα υψηλού καύσωνα (με 38 βαθμούς), όπως η χθεσινή, το σύστημα κλιματισμού να μην μπορεί να αποδώσει στο 100% των δυνατοτήτων του, ιδίως την πρώτη ώρα λειτουργίας του,

δεδομένου ότι κάθε Τετάρτη δέχεται επισκέπτες από τις 13:00 έως τις 20:00. Θα μπορούσαν να υπάρχουν επισκέπτες με προβλήματα υγείας, οι οποίοι θα ένιωθαν κάποια δυσφορία. Εντούτοις, δεν αναφέρθηκε κανένα πρόβλημα από επισκέπτες προς τους αρχαιοφύλακες.

[2] Το φυλακτικό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο, ελέγχει διαρκώς τις συνθήκες λειτουργίας του Μουσείου και είναι έτοιμο για να επέμβει σε περίπτωση προβλημάτων υγείας επισκεπτών. Κατά τη χθεσινή ημέρα αναφέρθηκε λίγο υψηλότερη θερμοκρασία στις αίθουσες 6-7 του ισογείου και μόνον.

[3] Θεωρούμε ότι, για λόγους επαγγελματικής συνέπειας, και εφ’ όσον κάποιος (όπως η αναφερόμενη στο δημοσίευμα της εφημερίδας neaKriti ξεναγός) αναφέρει κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία του μουσείου, θα πρέπει να διασταυρώνετε την καταγγελία με τη διοίκηση του μουσείου ή έστω με την υπεύθυνη αρχιφύλακα αν όχι με τον αρμόδιο προϊστάμενο της διεύθυνσης υποδοχής επισκεπτών.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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