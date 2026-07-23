Κτηματολόγιο: Διευρυμένο ωράριο, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και νέες προθεσμίες για την Κρήτη

Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών ανακοίνωσε το «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Διευρυμένο ωράριο, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ενίσχυση προσωπικού και νέες προθεσμίες, με στόχο να μην χαθεί κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα, περιλαμβάνει η δέσμη μέτρων που αποφάσισε το Κτηματολόγιο για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο.

Τα νέα μέτρα προέκυψαν μετά τη συνάντηση που είχαν χθες Τετάρτη στην Αθήνα φορείς της Κρήτης με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. στα Γραφεία του «Ελληνικού Κτηματολογίου».

Η επιστολή του Κτηματολογίου στους φορείς

«Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις εγκαταστάσεις του «Ελληνικού Κτηματολογίου», με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

κ. Χρήστου Δερμεντζόπουλου, του Προέδρου του Φορέα, κ. Αθανασίου Λίπα, βουλευτών της Περιφέρειας Κρήτης, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δικηγορικών Συλλόγων και των λοιπών επαγγελματικών και επιστημονικών Φορέων του νησιού, σας γνωστοποιώ συγκεντρωτικά τη δέσμη μέτρων που αποφασίστηκε για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης.

Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την τεκμηριωμένη τοποθέτησή σας και για το εποικοδομητικό κλίμα του διαλόγου. Οι επισημάνσεις σας για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες κατά την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης καταγράφηκαν,

αξιολογήθηκαν και αποτυπώνονται στα μέτρα που ακολουθούν. Κοινός μας στόχος παραμένει να μη χάσει κανένας πολίτης το δικαίωμά του εξαιτίας προθεσμιών ή τεχνικών δυσκολιών.

Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας: Τα Γραφεία Κτηματογράφησης Χανίων και Ηρακλείου λειτουργούν με απογευματινή εξυπηρέτηση πέραν της Τετάρτης. Ειδικότερα:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 08:00–14:00 και 17:00–21:00

Τετάρτη: 08:00–20:00 (συνεχόμενο ωράριο)

Σάββατο: 09:00–14:00

Ενίσχυση υποδομών και προσωπικού: Εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργία πέντε (5) υπολογιστών σε κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης, Ηρακλείου και Χανίων, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών, ενώ αμφότερα τα Γραφεία ενισχύονται με επιπλέον προσωπικό, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και χρόνος απόκρισης: Θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων διόρθωσης από τους επαγγελματίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται ταχύτερα, με παράλληλη δέσμευση του Φορέα για ανταπόκριση εντός 48 ωρών στα μηνύματα που υποβάλλουν πολίτες και επαγγελματίες.

Διευρυμένη δυνατότητα εξυπηρέτησης έως τις 3 Αυγούστου 2026: Για τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ηρακλείου, τα Γραφεία Κτηματογράφησης παραλαμβάνουν αιτήσεις διόρθωσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις επτά ημέρες της εβδομάδας, όλο το εικοσιτετράωρο, είτε δια ζώσης κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες λειτουργίας.

Για την έγκαιρη πρωτοκόλληση της αίτησης αρκεί η αναγραφή του Α.Φ.Μ. και του Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου, ενώ η συμπλήρωσή της με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Ειδική πρόβλεψη για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Προστίθενται επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία τις 5 Αυγούστου 2026, προκειμένου να συμπληρωθούν οι ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις διόρθωσης.

Αποφάσεις Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων: Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων.

Νομοθετική πρωτοβουλία: Προωθείται ρύθμιση που διπλασιάζει την προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 6Α του Ν. 2308/1995 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο κανένα δικαίωμα.

Δασικές εκτάσεις: Προωθείται ειδική διοικητική αντιμετώπιση, με αξιοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών για τη διόρθωση των εγγραφών στις περιπτώσεις που εκκρεμούν αποφάσεις επί των δασικών χαρτών. Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί και η νέα δυνατότητα διαμεσολάβησης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται προς ψήφιση.

Επιπροσθέτως, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεσμεύθηκε να εξετάσει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόσθετο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, με σχετική ενημέρωση να ακολουθεί εντός των προσεχών ημερών.

Τα Γραφεία Κτηματογράφησης Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου έχουν ήδη λάβει τις σχετικές οδηγίες για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, ώστε η πληροφορία να φτάσει έγκαιρα σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και επαγγελματία.

Το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Η συμβολή σας υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση των μέτρων αυτών και θεωρούμε τη συνέχιση του διαλόγου απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ολοκλήρωση ενός έργου εθνικής σημασίας, που θεμελιώνει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια και τη σύγχρονη εξυπηρέτηση των πολιτών».