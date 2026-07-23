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Xανιά:Συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη προς τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης απευθύνει το ακόλουθο συγχαρητήριο μήνυμα:

«…Με ιδιαίτερη χαρά εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά, καθώς και σε όλους τους νέους και τις νέες της χώρας μας, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η σημερινή επιτυχία αποτελεί την επιβράβευση των κόπων, της επιμονής και της αφοσίωσής σας σε έναν απαιτητικό αγώνα. Εύχομαι από καρδιάς η νέα αυτή πορεία να είναι δημιουργική και γεμάτη γνώσεις, εμπειρίες και ευκαιρίες, ώστε να πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και στις οικογένειές σας, που στάθηκαν δίπλα σας με αγάπη, υπομονή και στήριξη, καθώς και στους εκπαιδευτικούς σας, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην προσπάθεια και την επιτυχία σας.

Στους μαθητές και τις μαθήτριες που δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, θέλω να απευθύνω ένα ιδιαίτερο μήνυμα: οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά δεν καθορίζουν ούτε την αξία ούτε το μέλλον κανενός.

Η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες και διαφορετικές διαδρομές. Με πίστη στις δυνατότητές σας, επιμονή και αισιοδοξία, μπορείτε να συνεχίσετε να διεκδικείτε τους στόχους και τα όνειρά σας.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στη νέα πορεία που ανοίγεται μπροστά σας…»

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Team Πολ. Κρήτης
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