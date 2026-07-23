Συγχαρητήριο Μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων

Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις νέες και όλους τους νέους που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επιτυχία τους είναι καρπός πολύχρονης προσπάθειας, επιμονής και αφοσίωσης και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο γνώσης, εμπειριών και δημιουργίας.

Αξίζουν επίσης συγχαρητήρια στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά και τα στήριξαν σε αυτή τη σημαντική διαδρομή.

Στους μαθητές και τις μαθήτριες που δεν πέτυχαν φέτος τον στόχο τους θέλω να πω ότι οι Πανελλαδικές δεν καθορίζουν το μέλλον τους. Η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες και διαφορετικούς δρόμους για να πραγματοποιήσει κανείς τα όνειρά του.

Παράλληλα, καλωσορίζω στον Άγιο Νικόλαο τους νέους φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και τους σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ.

Ως Δήμος θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα τους, στηρίζοντας την ακαδημαϊκή τους πορεία και τη σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης