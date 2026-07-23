Ηράκλειο:Αφιέρωμα στο διαχρονικό ελληνικό τραγούδι με τον Γιώργο Χιντηράκη

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου, στις 21:00, στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» στο Ηράκλειο, η ξεχωριστή μουσική παράσταση του Γιώργου Χιντηράκη με τίτλο «Με λένε Γιώργο – Τα τραγούδια της ζωής μου», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η συναυλία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο διαχρονικό ελληνικό τραγούδι και συμπυκνώνει μια καλλιτεχνική πορεία πενήντα ετών. Μαζί με αγαπημένους φίλους, καταξιωμένους τραγουδιστές και έμπειρους μουσικούς,

ο Γιώργος Χιντηράκης θα παρουσιάσει τραγούδια που σημάδεψαν τη νεότερη ελληνική μουσική ιστορία, από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένες συνθέσεις από το ελαφρό τραγούδι, το ρεμπέτικο και το αρχοντορεμπέτικο, το ελληνικό ροκ, το Νέο Κύμα και το λαϊκό τραγούδι, καθώς και έργα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών.

Η μουσική αφήγηση θα πλαισιώνεται από σύντομες ιστορίες και αφηγηματικές αναφορές για τα τραγούδια και τους δημιουργούς τους, ενώ οπτικό υλικό και προβολές θα συμπληρώνουν την εμπειρία του κοινού.

Πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη, τη συγκίνηση και τη διαχρονική αξία της ελληνικής μουσικής, που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές γενιές μέσα από τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε.