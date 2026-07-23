Δήλωση του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που πέτυχαν τον στόχο τους και ανοίγουν σήμερα ένα νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή τους.

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο είναι η επιβράβευση μιας επίπονης προσπάθειας, το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια περίοδο αναζήτησης, γνώσης και προσωπικής ελευθερίας. Τα χρόνια που ακολουθούν δεν θα σας διαμορφώσουν μόνο ως επιστήμονες.

Θα σας φέρουν σε επαφή με νέες ιδέες, διαφορετικούς ανθρώπους και εμπειρίες που θα διευρύνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τον κόσμο. Θα φύγετε από τις πόλεις που θα σπουδάσετε διαφορετικοί από εκείνους που φτάσατε, πιο ώριμοι, πιο ανοιχτοί, πιο έτοιμοι να αναλάβετε τον δικό σας ρόλο στην κοινωνία.

Θέλω, όμως, να απευθυνθώ με την ίδια ειλικρίνεια και σε όσους δεν είδαν σήμερα το αποτέλεσμα που περίμεναν. Μια λίστα επιτυχόντων δεν μπορεί να καθορίσει την αξία, τις δυνατότητες ή το μέλλον κανενός ανθρώπου. Η ζωή δεν εξελίσσεται γραμμικά ούτε μοιράζει τις ευκαιρίες της μία μόνο φορά.

Συχνά, οι δρόμοι που δεν είχαμε σχεδιάσει αποδεικνύονται εκείνοι που μας οδηγούν πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά μπορούμε να γίνουμε. Η επιμονή, η περιέργεια και η διάθεση να συνεχίζουμε, ακόμη κι όταν τα σχέδιά μας αλλάζουν, είναι τα εφόδια που κάνουν τη διαφορά.

Στις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές εύχομαι να αξιοποιήσουν κάθε στιγμή αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Να μην περιοριστούν μόνο στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά να αναζητήσουν τη γνώση,

τη δημιουργία, τη συμμετοχή, τις φιλίες και τις ιδέες που θα τους συνοδεύουν για μια ζωή. Γιατί το σημαντικότερο πτυχίο που αποκτά κανείς στα φοιτητικά του χρόνια δεν είναι αυτό που θα παραλάβει στην αποφοίτηση, αλλά ο άνθρωπος που θα έχει γίνει μέχρι τότε.

Καλή αρχή και καλή φοιτητική ζωή σε όλες και όλους.