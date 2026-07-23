ΚΡΗΤΗ

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το τροχαίο ατύχημα της 17ης Ιουλίου και τα μέτρα οδικής ασφάλειας στην περιοχή του Ι.Τ.Ε.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης
(υπ’ αριθμόν 550η/23-07-2026 τακτική Συνεδρίαση)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ομόφωνα αποφασίζει:

α) Εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και την έμπρακτη συμπαράστασή της προς τη φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα της 17ης Ιουλίου, καθώς και προς την οικογένειά της, ευχόμενη ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

β) Απευθύνει έκκληση προς τον Δήμο Ηρακλείου και κάθε συναρμόδια Αρχή για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών μέτρων (ολοκλήρωση πεζοδρομίων, εκατέρωθεν της οδού, σήμανση, φωτισμός, διαγράμμιση) στο δρόμο πλησίον του Ι.Τ.Ε., προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων συμβάντων.

γ) Δηλώνει τη βούλησή της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να συνεργαστεί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας για την επίσπευση των ανωτέρω παρεμβάσεων. Για τη μόνιμη δε αντιμετώπιση του προβλήματος ζητά να εξεταστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος από παρακείμενη ιδιοκτησία, ώστε να δημιουργηθεί ασφαλές πεζοδρόμιο.

δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για κάθε περαιτέρω ενέργεια αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, καθώς και για την επικοινωνία της παρούσας θέσης της Συγκλήτου προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την οικογένεια της φοιτήτριας και τις αρμόδιες Αρχές.

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