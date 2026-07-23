Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, ο Δημόσιος Απολογισμός της Πρυτανικής Αρχής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), για την περίοδο θητείας από 15 Δεκεμβρίου 2022 έως 31 Αυγούστου 2026.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν το συνολικό έργο της Πρυτανικής Αρχής, οι βασικοί στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματα, οι δράσεις διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, οι παρεμβάσεις στον τομέα της φοιτητικής μέριμνας και των υποδομών, καθώς και ο οικονομικός απολογισμός της θητείας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκης.

Στην ομιλία του, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στη συνολική πορεία του Ιδρύματος κατά τα σχεδόν εννέα χρόνια της θητείας του, επισημαίνοντας ότι το ΕΛΜΕΠΑ, από την ίδρυσή του το 2019, έχει καταγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική αναπτυξιακή πορεία και συγκαταλέγεται πλέον στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ιστορική μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης σε Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με τον Ν. 4610/2019, χαρακτηρίζοντάς την καθοριστικό σταθμό για την πορεία και το μέλλον του Ιδρύματος.

Όπως τόνισε, κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΕΛΜΕΠΑ τέθηκαν ισχυρές βάσεις για τη δημιουργία ενός ανοικτού, εξωστρεφούς και φοιτητοκεντρικού δημόσιου Πανεπιστημίου, με έμφαση στην ποιοτική εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, τη διεθνοποίηση και την ουσιαστική διασύνδεση με την κοινωνία και τις παραγωγικές δυνάμεις.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην περίοδο 2023–2026, ξεχώρισε ως ιστορικό ορόσημο την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής του ΕΛΜΕΠΑ το 2025 και την κατοχύρωση πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των Τμημάτων Μηχανικών, καθώς και την αντίστοιχη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος Γεωπονίας.

Στους σημαντικούς σταθμούς της ίδιας περιόδου συμπεριέλαβε επίσης την ολοκλήρωση της πιστοποίησης όλων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου, τη σταθερή βελτίωση της θέσης του ΕΛΜΕΠΑ στις αξιολογήσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), τη σημαντική ενίσχυση της ερευνητικής παραγωγής και την αύξηση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών έργων.

Ο Πρύτανης υπογράμμισε ακόμη τα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της διεθνοποίησης, με τη συμμετοχή του ΕΛΜΕΠΑ στις ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές συμμαχίες ATHENA και HEROES, την ανάπτυξη εκατοντάδων διεθνών συνεργασιών, την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού και την ανάπτυξη διεθνών και ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στον φοιτητοκεντρικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και στη συστηματική αναβάθμιση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, με δράσεις που αφορούν τη σίτιση και τη στέγαση, τη λειτουργία της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και του Ιατρείου του Πανεπιστημίου, καθώς και την ενίσχυση των πολιτιστικών, αθλητικών, τεχνολογικών και εθελοντικών φοιτητικών ομάδων και δράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στα μεγάλα έργα υποδομών και στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν, ωρίμασαν ή δρομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για τη νέα Διοίκηση και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη βαθιά συγκίνησή του για την πορεία του Ιδρύματος και για τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο με ισχυρή παρουσία στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνία. Ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, τους συνεργάτες του, την Περιφέρεια Κρήτης, την Αυτοδιοίκηση και τους θεσμικούς φορείς που στήριξαν το ΕΛΜΕΠΑ όλα αυτά τα χρόνια και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη νέα Πρυτανική Αρχή και στον νέο Πρύτανη, Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη.

«Κλείνει ένας σημαντικός κύκλος για το Πανεπιστήμιό μας και ανοίγει ένας νέος, γεμάτος προσδοκίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της θητείας του.

Στη συνέχεια, οι Αντιπρυτάνεις και η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρουσίασαν αναλυτικότερα το έργο που υλοποιήθηκε στους αντίστοιχους τομείς ευθύνης τους.

Ειδικότερα, παρουσιάσεις πραγματοποίησαν:

Καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας,

Καθηγητής Φώτιος Μαυροματάκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διά Βίου Μάθησης,

Καθηγητής Νικόλαος Βιδάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Φοιτητικής Μέριμνας,

Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρίδης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,

και η Δρ Βανέσσα Σημαντηράκη, Εκτελεστική Διευθύντρια του ΕΛΜΕΠΑ.

Μέσα από τις παρουσιάσεις αποτυπώθηκε συνολικά η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της Πρυτανικής Αρχής, καθώς και οι βάσεις που έχουν τεθεί για την περαιτέρω ακαδημαϊκή, ερευνητική, διοικητική και αναπτυξιακή πορεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.