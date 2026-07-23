Δήμος Ηρακλείου:Ανοίγουν ξανά οι πύλες Σαμπιονάρα και Παντοκράτορα

Αλέξης Καλοκαιρινός: Ανοικτές και οι τέσσερις αστικές πύλες του Ηρακλείου, για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες!

Δυο εμβληματικές πύλες των Ενετικών Τειχών, η πύλη Σαμπιονάρα και η πύλη Παντοκράτορα, ανοίγουν ξανά από το απόγευμα της Παρασκευής 24/7 και μαζί με τις πύλες Αγίου Γεωργίου και Ιησού θα υποδέχονται τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με δήλωσή του αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργούν πλέον ταυτόχρονα και για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες και οι τέσσερις αστικές πύλες των Ενετικών Τειχών και ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας.

Η πύλη Σαμπιονάρα

Η πύλη Σαμπιονάρα συνδέει την οδό Εφέσσου με την οδό Δουκός Μποφώρ και έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, θα είναι ανοικτή, με φύλαξη, από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 09:00 έως τις 10:00.

Η πύλη Παντοκράτορα

Η πύλη Παντοκράτορα στη Χανιώπορτα, ανοίγει ξανά φιλοξενώντας την έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με τίτλο «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας», παρουσιάζοντας τη μακραίωνη ιστορική διαδρομή του Ηρακλείου και αναδεικνύοντας σημαντικές στιγμές και μνημεία από την πορεία της πόλης μέσα στους αιώνες. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 19:30.

Η μόνιμη έκθεση αναπτύσσεται κατά μήκος της ισόπεδης στοάς και είναι αφιερωμένη στην άυλη και υλική ιστορία της πόλης, στον πολιτισμό και στους μετασχηματισμούς του, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κατά μήκος της στοάς που οδηγεί στη νοτιοδυτική χαμηλή πλατεία θα

φιλοξενούνται μικρές περιοδικές εκθέσεις με θεματικά εικαστικά αφιερώματα που σχετίζονται με πρόσωπα ή γεγονότα από την ιστορία της πόλης. Στον ίδιο χώρο παρουσιάζεται έκθεση με φωτογραφίες του Ηρακλείου των αρχών του 20ού αιώνα, προερχόμενες από το αρχείο του Ιταλού ιστορικού Ιωσήφ Γκερόλα (Giuseppe Gerola).

Υπενθυμίζεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει ανοίξει ξανά, με φύλαξη, η πύλη Αγίου Γεωργίου, συνδέοντας την Λεωφόρο Ικάρου με την Πλατεία Ελευθερίας και φιλοξενώντας εικαστικές δράσεις, ενώ η πύλη Ιησού στην Καινούργια Πόρτα, είναι ανοικτή επίσης με φύλαξη, συνδέει την Λεωφόρο Πλαστήρα με την Πλατεία Κύπρου, έχει αναδιαμορφωθεί και φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις, υλοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχει υπογράψει ο Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου.