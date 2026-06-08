Άσπρα Άλογα του Ερρίκου Ίψεν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» – Συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, δύο από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς του νησιού, το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και το ΠΣΚΗ, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγαλειώδη συμπαραγωγή. Το αριστούργημα του Ερρίκου Ίψεν «Τα Άσπρα Άλογα»,

σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Νικορέστη Χανιωτάκη και με πρωταγωνιστές τους Νικήτα Τσακίρογλου, Νίκο Πουρσανίδη, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμο Σκαφίδα, Νικορέστη Χανιωτάκη, παρουσιάζεται τον Ιούνιο για πέντε μόνο παραστάσεις σε Ηράκλειο και Χανιά.

Μια συνεργασία ορόσημο για τα καλλιτεχνικά δρώμενα, που εγκαινιάζει μια νέα εποχή εξωστρέφειας και ουσιαστικής πολιτιστικής ανταλλαγής στην Κρήτη.

Λίγα λόγια για το έργο

Τα «Άσπρα Άλογα» ή αλλιώς «Ρόσμερσχολμ», όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος, αποτελεί έργο ωριμότητας και για πολλούς την αρτιότερη και βαθύτερη δημιουργία του Ίψεν. Πρόκειται για τετράπρακτο δράμα, γραμμένο το 1886, ανάμεσα σε δύο άλλα σπουδαία κείμενα του Νορβηγού συγγραφέα, την «Αγριόπαπια» και την «Κυρά της θάλασσας».

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σύγκρουση ανάμεσα στο προσωπικό όνειρο και την αμείλικτη κοινωνία, που είναι δέσμια των συμβάσεων και των προγονικών επιταγών. Τα «άσπρα άλογα» -ψευδαίσθηση ή οιωνός;- λειτουργούν ως ένας μυστηριώδης συμβολισμός φυγής προς έναν ιδανικό κόσμο. Μέσα από έντονες δραματικές καταστάσεις, ο Ίψεν αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ειλικρίνεια και αυτογνωσία.

Η Υπόθεση

Ένα χρόνο μετά την απώλεια της συζύγου του και μία ημέρα πριν τις εκλογές, ο πρώην ιερέας Τζον Ρόσμερ δέχεται την επίσκεψη του Κυβερνήτη και κουνιάδου του, Αντρέας Κρολ, ο οποίος ζητά την υποστήριξή του προκειμένου να επανεκλεγεί.

Όμως, η έντονη αλληλεπίδραση του Ρόσμερ με μια νέα γυναίκα, την Ρεβέκκα, αλλάζει τις ισορροπίες, ανατρέποντας κάθε συντηρητική και θρησκόληπτη ιδέα αυτού του τόπου. Στο απομονωμένο παλιό αρχοντικό του Ρόσμερσχολμ, σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη των νορβηγικών φιόρδ, συγκρούεται το παλιό με το νέο και η ελευθερία με τις ενοχές. Ένας έρωτας γεννιέται, ένα πάθος παλεύει να εκδηλωθεί και οι ήρωες αναζητούν απαντήσεις για έναν θάνατο που κρύβει πολλά μυστικά…

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Στις μέρες μας, που παλεύουμε κόντρα σε προκαταλήψεις, πολιτικούς εκφοβισμούς και κοινωνικές ανισότητες, τα «Άσπρα Άλογα» έρχονται να μας υπενθυμίσουν πόσο σημαντική είναι η ελευθερία σκέψης και ποιες είναι οι πραγματικές αξίες της ζωής. Ο Ίψεν δημιουργεί στο Ρόσμερσχολμ ένα πεδίο αντιπαράθεσης παλιών και νέων ιδεών. Προοδευτικοί και συντηρητικοί εξίσου διεφθαρμένοι, ο λαός γνωρίζει, αλλά ποτέ δεν επεμβαίνει και ένα παρελθόν που στέκει πάνω από τα κεφάλια μας σαν δαμόκλειος σπάθη.

Ευχαριστώ το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και προσωπικά τον καλλιτεχνικό του διευθυντή Μύρωνα Μιχαηλίδη για την πολύ ουσιαστική συνεργασία. Νοιώθω ευλογημένος που μας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτό το αριστουργηματικό έργο στον τόπο μας. Καλή θέαση!

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνικά: Άννα Μαχαιριανάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη

Φωτογραφίες – Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επιμέλεια Μακιγιάζ: Βίνα Ευστρατιάδου

Ευχαριστούμε πολύ την Χρύσω Χαραλάμπους και την χορογράφο Ντέπυ Γοργογιάννη για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Διανομή (Με σειρά εμφάνισης)

Ρεβέκκα Γουέστ: Ντάνη Γιαννακοπούλου

Κυρία Έλσεθ: Ελένη Κρίτα

Κυβερνήτης Αντρέας Κρολ: Γεράσιμος Σκαφίδας

Τζον Ρόσμερ: Νίκος Πουρσανίδης

Ούλρικ Μπρέντελ: Νικήτας Τσακίρογλου

Πίτερ Μόρτενσγκορ: Νικορέστης Χανιωτάκης

Εισιτήρια Εκδήλωσης

Γενική Είσοδος: 25€, 18€, 14€

Μειωμένο*: 12€, 10€

*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών

Φυσικά σημεία προπώλησης εισιτηρίων:

Το Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

(Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247).

Την ticketservices.gr.

Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης.

Χορηγοί

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Διακεκριμένος Χορηγός: Thalis Environmental Services SA

• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel| ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA

• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group

• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Τεχνομηχανική

• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS

• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dqCEkyrWmlQ