Θρίλερ με τη Χαμάς: Ανθρωποκυνηγητό για δύο ακόμη μέλη μετά τη σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη πρόσφατα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς στο μικροσκόπιο έχουν μπει δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το ίδιο δίκτυο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο άτομα εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, με τις υπηρεσίες ασφαλείας να επιχειρούν την πλήρη ταυτοποίησή του. Οι έρευνες φέρονται να έχουν προχωρήσει, με τις Αρχές να θεωρούν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν νεότερα.

Το δεύτερο πρόσωπο φέρεται να έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείται πρόσωπο-κλειδί, καθώς φέρεται να λειτούργησε ως σύνδεσμος ανάμεσα στον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη και σε έναν από τους δύο συλληφθέντες προηγούμενης υπόθεσης στην Κύπρο.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τον ρόλο του συγκεκριμένου ατόμου στην οργάνωση ταξιδιών προς τη Μαλαισία, όπου μέλη του δικτύου φέρονται να είχαν μεταβεί για εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις παραγγελίες εξοπλισμού που φέρεται να έκανε ο 37χρονος. Κατά την ανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι είχε προμηθευτεί εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος εντοπίστηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, στα Πατήσια.

Παράλληλα, φέρεται να είχε προχωρήσει και σε δεύτερη παραγγελία, που αφορούσε χημικά υλικά, τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν είχε παραλάβει.

Ο 37χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης για τρομοκρατικές πράξεις, ταξίδι με σκοπό την παρακολούθηση σχετικής εκπαίδευσης και υποστήριξη τρομοκρατικών σκοπών.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να προετοίμαζε επίθεση με στόχο ισραηλινά συμφέροντα.

Ο ίδιος έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση των επαφών και των πιθανών διασυνδέσεων του δικτύου.