ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Τα καλοκαίρια μας, στην Ακτή Καρτερού, την Παρασκευή 24 Ιουλίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το δικό μας πάρτι στην αμμουδιά, στην αγαπημένη μας “Ακτή” στον Καρτερό! Εκεί όπου γράφονται οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Αυτή την Παρασκευή, 24.07!
Κλείστε stand, προλάβετε ξαπλώστρες, ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε δίπλα στο κύμα με τον απίστευτο, αγαπημένο μας Μάνο Παπαδάκη!
Τηλ. κρατήσεων 2810383154!
Διοργάνωση!

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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