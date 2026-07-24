Ρέθυμνο:Το Εργατικό Κέντρο εύχεται καλή σταδιοδρομία στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων, συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης συγχαίρει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, για την υποστήριξη που παρείχαν στα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή σταδιοδρομία με υγεία και δημιουργικότητα και στα παιδιά που δεν πέτυχαν φέτος τον στόχο τους να συνεχίσουν την προσπάθειά τους χωρίς απογοήτευση και με εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους.