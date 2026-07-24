Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζει την «Ωδή στην όμορφη πόλη των Χανίων»

Συνεχίζοντας την πορεία του ως ένας δυναμικός θεσμός πολιτισμού που αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία σε δημιουργικό διάλογο με την ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης

, παρουσιάζει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 21:00, στο εμβληματικό Ενετικό Φρούριο Φιρκά στα Χανιά, τη μοναδική μουσική και οπτικοακουστική παραγωγή «Ωδή στην όμορφη πόλη των Χανίων», με τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα πιανίστρια και συνθέτρια Δάφνη Λαιμού Ζαφειρακοπούλου.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη δημιουργία, σχεδιασμένη αποκλειστικά για το Φεστιβάλ Κρήτης, η οποία εμπνέεται από την ιστορία, τον πολιτισμό και το μοναδικό φυσικό τοπίο των Χανίων και της Κρήτης. Ένα έργο που δημιουργήθηκε ειδικά για την Κρήτη, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ να συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Η Δάφνη Λαιμού Ζαφειρακοπούλου, με σημαντική διεθνή καλλιτεχνική διαδρομή και συνεργασίες με κορυφαίες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της αμερικανικής βιομηχανίας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης,

παρουσιάζει μια πρωτότυπη σύνθεση εμπνευσμένη από την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Κρήτης. Η μουσική της συνομιλεί με τη θάλασσα, τα ενετικά στοιχεία των Χανίων, την ιστορική μνήμη και τη διαχρονική κρητική ταυτότητα, δημιουργώντας ένα έργο που αναδεικνύει τη μοναδικότητα του τόπου μέσα από τη σύγχρονη μουσική έκφραση.

Το μουσικό έργο πλαισιώνεται από βιντεοπροβολή, σε σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης σκηνοθέτη και ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου, με βοηθό σκηνοθέτη την Αφροδίτη Νικολέττα Σφαιροπούλου. Μέσα από εικόνες εμπνευσμένες από τα Χανιά και την Κρήτη, η προβολή λειτουργεί ως οργανικό στοιχείο

της παράστασης, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη μουσική, την εικόνα και τον τόπο. Ήχος, εικόνα και το ιστορικό μνημείο συνθέτουν μια ενιαία καλλιτεχνική εμπειρία που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πόλης των Χανίων και της Κρήτης.

Στο ιστορικό περιβάλλον του Ενετικού Φρουρίου Φιρκά, η συναυλία φιλοδοξεί να προσφέρει στο κοινό μια βαθιά βιωματική εμπειρία, όπου η σύγχρονη μουσική δημιουργία συναντά την ιστορική μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ομορφιά του νησιού.

Μια παραγωγή που εκφράζει με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο το πνεύμα του Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επενδύει στη δημιουργία πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων που αναδεικνύουν τον τόπο, ενισχύουν την εξωστρέφεια της Κρήτης και προβάλλουν τον σύγχρονο πολιτισμό της.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και με τη στήριξη του Δήμου Χανίων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας των πολιτιστικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της σύγχρονης δημιουργίας.

Η Είσοδος είναι ελεύθερη.