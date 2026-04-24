Γαύδος: Ισοπεδώθηκαν 23 παράνομα παραπήγματα σε προστατευόμενες περιοχές – Σύλληψη 47χρονου με καταδικαστική απόφαση!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Γαύδο στις 22 Απριλίου 2026, προχώρησαν οι αρχές στην κατεδάφιση 23 παράνομων παραπηγμάτων, τα οποία βρίσκονταν σε προστατευόμενες περιοχές του νησιού.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παρουσία Δικαστικού Λειτουργού. Παρά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν, αυτές περιορίστηκαν σε λεκτικό επίπεδο, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην εξέλιξη της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού, ο οποίος καταζητούνταν για υπόθεση ναρκωτικών. Σε βάρος του εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης 8 ετών και χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

