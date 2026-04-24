Ηράκλειο: Δύο διαλυμένες οικογένειες και τρία ορφανά παιδιά – Το βαρύ κλίμα στην κηδεία της Ελευθερίας

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και σιωπηλής οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στις Δαφνές Ηρακλείου, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε την Κρήτη. Συγγενείς, φίλοι αλλά και πολίτες που θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους βρέθηκαν στον ναό για το τελευταίο «αντίο», ενώ οι πιο δύσκολες στιγμές εκτυλίχθηκαν για τα τρία παιδιά της, δύο γιους και τη 15χρονη κόρη της, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απώλεια που δύσκολα μπορεί να χωρέσει ο νους. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για την υπόθεση έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News, ρίχνοντας φως στις κινήσεις του 40χρονου δράστη μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, ο άνδρας βρέθηκε σε καφετέρια της περιοχής, χωρίς όσοι βρίσκονταν εκεί να γνωρίζουν τι είχε προηγηθεί. Μια γυναίκα που βρέθηκε στον ίδιο χώρο ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε κάτι ύποπτο, σημειώνοντας ότι δεν τον γνώριζε και ότι τον άκουσε να ζητά από υπάλληλο να καλέσει ταξί, ισχυριζόμενος ότι το όχημά του είχε παρουσιάσει βλάβη. Η ίδια περιέγραψε μια φαινομενικά συνηθισμένη στιγμή, που ωστόσο εκ των υστέρων αποκτά δραματική διάσταση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 40χρονος φέρεται να είχε εμπλακεί νωρίτερα σε τροχαίο με τη μηχανή του. Άτομο από υπηρεσία οδικής βοήθειας κατέθεσε ότι τον εντόπισε με τραύματα στο πρόσωπο, με τον ίδιο να αποδίδει την κατάστασή του σε πτώση από τη μηχανή. Στη συνέχεια, περπάτησε για περίπου 40 λεπτά μέχρι να φτάσει στην καφετέρια. Ακολούθως, ο δράστης επέστρεψε με ταξί στο σπίτι του, ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, επανήλθε αργότερα στον τόπο του εγκλήματος και μετέφερε τη σορό της 43χρονης σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη του. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε με τραγικό τρόπο, καθώς ο 40χρονος, αντιλαμβανόμενος ότι οι αρχές βρίσκονταν κοντά στον εντοπισμό του, έβαλε τέλος στη ζωή του λίγες ημέρες αργότερα. Το αποτύπωμα της γυναικοκτονίας παραμένει έντονο, με τον πόνο να είναι εμφανής στα πρόσωπα των οικείων της άτυχης γυναίκας, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις γύρω από την τραγική αυτή υπόθεση.