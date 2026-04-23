Λαφονήσι, Μπάλος και Φαλάσαρνα στο top-20 του Trip Advisor

Τα βραβεία Travellers’ Choice για τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο έφτασαν. Είτε θέλετε να αποφύγετε τα πλήθη, να πάτε στην άμμο ακριβώς από το κέντρο της πόλης ή να ανακαλύψετε εντελώς νέες αποχρώσεις του μπλε, υπάρχει κάτι εδώ για κάθε τύπο λάτρη της παραλίας.
Φορέστε λοιπόν μερικές αποχρώσεις, εφαρμόστε αυτόν τον SPF και βουτήξτε στις καλύτερες παραλίες της φετινής χρονιάς. Το νερό είναι τέλειο.
Ανάμεσα στις 20 κορυφαίες παραλίες του κόσμου δεσπόζουν και τρεις από την Κρήτη, το Λαφονήσι, ο Μπάλος και τα Φαλάσαρνα. Συγκεκριμένα, το Λαφονήσι θα το συναντήσουμε στη 2η θέση, τον Μπάλο στην 3η, ενώ τα Φαλάσαρνα στην 11η θέση. Καλύτερη παραλία του κόσμου… ένα νησί, το νησί του Πάθους (Isla Pasion) στο Μεξικό.
Τι αναφέρει όμως το Trip Advisor για τις τρεις παραλίες της Κρήτης; Με ροζ (ναι, ροζ) άμμο και γαλαζοπράσινα νερά, η παραλία Ελαφονήσι είναι μόνο ένα από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δείτε για να πιστέψετε. Οι ρηχές λιμνοθάλασσες είναι ιδανικές για τα “περίεργα” παιδιά, ενώ τα βαθύτερα νερά προσκαλούν για κάθε είδους περιπέτεια για τους ενήλικες: κολύμπι, σνόρκελινγκ, όπως θέλετε. Φροντίστε να μείνετε εκεί μέχρι το ηλιοβασίλεμα και δεν θα το μετανιώσετε. Κουραστήκατε από την πολυκοσμία;
Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου προσφέρει κρυστάλλινα νερά και απαλή λευκή άμμο με μια ημι-ιδιωτική αίσθηση. Είναι εύκολα προσβάσιμη, με ήρεμα, ρηχά νερά, καθιστώντας την ιδανική για οικογένειες με παιδιά. Το beach bar σερβίρει ποτά και σνακ για όσους έχουν όρεξη.
Η παραλία Φαλάσαρνα κερδίζει πολλά για τη θέα και την ατμόσφαιρα της. Κατά μήκος της ακτογραμμής, θα βρείτε σειρές από ροζ άμμο και καταγάλανα νερά με φόντο απόκρημνα βουνά. Τα παραλιακά κλαμπ προσφέρουν επίσης ξαπλώστρες και τζετ σκι προς ενοικίαση, ιδανικά για όσους θέλουν να χαλαρώσουν ή να κάνουν τα πάντα. Ό,τι κι αν κάνετε, φροντίστε να μείνετε για τα απίστευτα ηλιοβασιλέματα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ