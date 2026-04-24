Οι προτάσεις του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στη σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2026, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2026, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρου Βάγια, συμμετείχε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει της θερινής περιόδου και των αυξημένων κινδύνων που επιφέρει η κλιματική κρίση.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κατέθεσε σκέψεις και προτάσεις για το σύστημα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών όπως:

-Επέκταση της διάρκειας των συμβάσεων πυροπροστασίας από 5 σε 7 μήνες, ώστε η έναρξη τους να μεταφερθεί από την 1η Μαΐου στην 1η Μαρτίου. Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή αυτή είναι κρίσιμη για να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη προετοιμασία και σχεδιασμό, με καθοριστικές παρεμβάσεις και οργανωμένες δράσεις πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

-Νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζει ασάφειες, με αποτέλεσμα αποφάσεις Δημάρχων για τη σύσταση των Τμημάτων να ακυρώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Τόνισε ότι απαιτείται ξεκάθαρη θεσμική πρόβλεψη, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να οργανώσουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις.