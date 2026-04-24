ΚΡΗΤΗ

Οι οδηγίες του ΟΦΗ προς τον κόσμο για τον τελικό κυπέλλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΟΦΗ εξεδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο που θα βρεθεί στον Βόλο.

Η Κρητική ΠΑΕ γνωστοποιεί συγκεκριμένες και πολύτιμες οδηγίες για την παρουσία των φιλάθλων στο Πανθεσσαλικό και τη μετάβασή τους εκεί.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που διαθέτουν εισιτήριο στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (25/4, 20:30), ότι οι θύρες του Πανθεσσαλικού σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00.

Παρακαλούμε ελάτε όσο το δυνατόν νωρίτερα προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε συνωστισμός στις εισόδους, καθώς θα υπάρξουν δίπλα σημεία έλεγχου εισιτηρίων.

Σε ότι αφορά στη μετάβαση των φιλάθλων του ΟΦΗ, οι οποίοι θα κινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία από τον Πειραιά και θα κατευθυνθούν προς το Βόλο, θα πρέπει να γίνει μέσω της Ν.Ε.Ο. Π.Α.Θ.Ε. – Κόμβου Μικροθηβών – Ε.Ο. Βόλου – Φαρσάλων – Λ. Αθηνών – Βόλος – Λ. Λαρίσης – Μπότσαρη – Μαιάνδρου – Ικάρων -Δοξοπούλου – Πανθεσσαλικό Στάδιο, τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρησή τους.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που θα κινηθούν μεμονωμένα θα πρέπει να προσεγγίσουν έγκαιρα το Πανθεσσαλικό Στάδιο με βάση το ίδιο δρομολόγιο».

Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά σε διαπεριφερειακή συνάντηση...

0
Ο Δήμος Πλατανιά ενισχύει σταθερά την παρουσία του στον...

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης...

0
Λίγες εβδομάδες πριν τον εορτασμό για τα 85 χρόνια...

Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά σε διαπεριφερειακή συνάντηση...

0
Ο Δήμος Πλατανιά ενισχύει σταθερά την παρουσία του στον...

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης...

0
Λίγες εβδομάδες πριν τον εορτασμό για τα 85 χρόνια...
Προηγούμενο άρθρο
Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά σε διαπεριφερειακή συνάντηση στη Λετονία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Digital Rural
More like this
Related

Σχεδιάζοντας μια πόλη κλιματικά ουδέτερη-Ρέθυμνο 2040

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Κρήτη που θα ήθελα… ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ...

Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά σε διαπεριφερειακή συνάντηση στη Λετονία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Digital Rural

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Πλατανιά ενισχύει σταθερά την παρουσία του στον...

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λίγες εβδομάδες πριν τον εορτασμό για τα 85 χρόνια...

Kρήτη:Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε...

