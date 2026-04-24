Οι οδηγίες του ΟΦΗ προς τον κόσμο για τον τελικό κυπέλλου

Ο ΟΦΗ εξεδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο που θα βρεθεί στον Βόλο.

Η Κρητική ΠΑΕ γνωστοποιεί συγκεκριμένες και πολύτιμες οδηγίες για την παρουσία των φιλάθλων στο Πανθεσσαλικό και τη μετάβασή τους εκεί.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που διαθέτουν εισιτήριο στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (25/4, 20:30), ότι οι θύρες του Πανθεσσαλικού σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00.

Παρακαλούμε ελάτε όσο το δυνατόν νωρίτερα προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε συνωστισμός στις εισόδους, καθώς θα υπάρξουν δίπλα σημεία έλεγχου εισιτηρίων.

Σε ότι αφορά στη μετάβαση των φιλάθλων του ΟΦΗ, οι οποίοι θα κινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία από τον Πειραιά και θα κατευθυνθούν προς το Βόλο, θα πρέπει να γίνει μέσω της Ν.Ε.Ο. Π.Α.Θ.Ε. – Κόμβου Μικροθηβών – Ε.Ο. Βόλου – Φαρσάλων – Λ. Αθηνών – Βόλος – Λ. Λαρίσης – Μπότσαρη – Μαιάνδρου – Ικάρων -Δοξοπούλου – Πανθεσσαλικό Στάδιο, τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρησή τους.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που θα κινηθούν μεμονωμένα θα πρέπει να προσεγγίσουν έγκαιρα το Πανθεσσαλικό Στάδιο με βάση το ίδιο δρομολόγιο».