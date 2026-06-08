Τουρισμός: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι προορισμοί

Πώς κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός τους πρώτους τέσσερις μήνες – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε ο ελληνικός τουρισμός και βρίσκεται μεταξύ αυτών που ωφελούνται προς το παρόν από την πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή σε αντίθεση με την γειτονική μας Τουρκία που βρίσκεται χαμένη.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο καταγράφηκαν περίπου 1,54 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, έναντι 1,57 εκατ. πέρυσι, εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Απρίλιος θεωρείται μήνας – βαρόμετρο για την έναρξη της τουριστικής περιόδου, ειδικά για τους νησιωτικούς προορισμούς.

Ο ελληνικός τουρισμός και οι προορισμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στην εκκίνηση της φετινής τουριστικής σεζόν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και προορισμό. Τη στιγμή που τα μεγάλα αστικά κέντρα ενισχύονται, δημοφιλείς νησιωτικοί προορισμοί εμφανίζουν σημάδια κόπωσης.

Η Αθήνα συνεχίζει να αποτελεί την πιο βασική πύλη εισόδου των ταξιδιωτών, με το αεροδρόμιο της ελληνικής πρωτεύουσας να καταγράφει πάνω από 2 εκατ. διεθνείς αφίξεις στο τετράμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1% σε σχέση με πέρυσι.

Θετική εικόνα εμφάνισε και η Θεσσαλονίκη, με 651 χιλ. διεθνείς αφίξεις και άνοδο 3,7%, γεγονός που επιβεβαιώνει την ενίσχυση της θέσης της πόλης ως περιφερειακού κόμβου για τους Βαλκάνιους -και όχι μόνο- επισκέπτες.

Κλάδος τροφίμων και ποτών

Ο μεγάλος κερδισμένος του πρώτου τετραμήνου είναι αναμφίβολα η Κρήτη. Τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων κατέγραψαν συνολικά περισσότερες από 405 χιλ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 16,8% σε σχέση με το 2025. Ειδικά τα Χανιά σημείωσαν άνοδο σχεδόν 28%, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκή ενίσχυση της ζήτησης για τον προορισμό.

Αντίθετα, αρκετοί εξίσου δημοφιλείς νησιωτικοί προορισμοί κινήθηκαν πτωτικά. Ενδεικτικά, η Ρόδος εμφάνισε μείωση 3,5% στις διεθνείς αφίξεις για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου, ενώ η Κως κατέγραψε σημαντική πτώση 24,4%. Απώλειες σημειώθηκαν επίσης στη Μύκονο, όπου οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 21,7%, αλλά και στην Κεφαλονιά, η οποία έγραψε απώλειες 22,8%.

Σε επίπεδο γεωγραφικής ενότητας, τα Δωδεκάνησα κινήθηκαν πτωτικά στο τετράμηνο, καταγράφοντας μείωση 6,6% στις διεθνείς αφίξεις. Η υποχώρηση συνδέεται κυρίως με τις απώλειες σε Κω και Ρόδο, προορισμούς που τα προηγούμενα χρόνια εμφάνιζαν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι Κυκλάδες εμφάνισαν ουσιαστικά στάσιμη εικόνα στο πρώτο τετράμηνο του 2026, με οριακή αύξηση 0,7%, εξέλιξη που δείχνει ότι η περιοχή φαίνεται πως εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, με αισθητά χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές.

Στον αντίποδα, τα Ιόνια Νησιά διατήρησαν θετική δυναμική, σημειώνοντας αύξηση 10% στις διεθνείς αφίξεις το πρώτο τετράμηνο. Η Κέρκυρα αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με άνοδο 15,4%, στηριζόμενη κυρίως στη σταθερά ισχυρή βρετανική αγορά.

Θετική ήταν και η εικόνα της Πελοποννήσου, η οποία συνεχίζει να ενισχύει σταδιακά το τουριστικό της αποτύπωμα.