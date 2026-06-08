Πανελλήνιες 2026: Αυλαία για τα ΓΕΛ, πότε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Πότε κλείνουν Γυμνάσια, Λύκεια και Δημοτικά – Αντίστροφη μέτρηση για βαθμολογίες, μηχανογραφικά και βάσεις

Στην τελική τους ευθεία μπαίνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς σήμερα Δευτέρα 8/6 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα για τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που διεκδικούν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ολοκληρώνουν τις γραπτές τους εξετάσεις με τα εξής μαθήματα:

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Η σκυτάλη περνά πλέον αποκλειστικά στους μαθητές των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας έως τις 15 Ιουνίου, ενώ αμέσως μετά (16 έως 25 Ιουνίου) παίρνουν σειρά τα Ειδικά Μαθήματα.

Η συνέχεια για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η εβδομάδα συνεχίζεται με μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικότερα, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, οι μαθητές θα διαγωνιστούν στην Υγιεινή, το Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμούς στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και τα Στοιχεία Μηχανών.

Αντίστροφη μέτρηση για βαθμολογίες, μηχανογραφικά και βάσεις

Μετά το πέρας των εξετάσεων, η αγωνία μετατοπίζεται στην έκδοση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, το χρονοδιάγραμμα θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα:

Τέλη Ιουνίου: Αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών.

Τέλη Ιουλίου: Προγραμματίζεται η δημοσιοποίηση των Βάσεων Εισαγωγής και των ονομάτων των επιτυχόντων.

Πότε κλείνουν Γυμνάσια, Λύκεια και Δημοτικά

Την ίδια ώρα, η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται σταδιακά για όλες τις βαθμίδες:

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026: Πέφτει η αυλαία των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια.

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026: Ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια.

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026: Χτυπά το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία της χώρας.

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά οι Πανελλαδικές παρά τον σεισμό

Ανησυχία, αλλά χωρίς προβλήματα στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών, προκάλεσε η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους και λόγω υλικών ζημιών, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας ορισμένων δημοτικών και νηπιαγωγείων στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και του Γυμνασίου Προκοπίου. Οι σοβαρότερες ζημιές (ρωγμές και καταρρεύσεις τοίχων) εντοπίστηκαν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα, ενώ καταγράφηκαν και μικρές κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, με τις τοπικές αρχές ωστόσο να ξεκαθαρίζουν ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων για το Πανεπιστήμιο συνεχίζονται απρόσκοπτα.