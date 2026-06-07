Πυκνώνουν οι εισηγήσεις στον Μητσοτάκη για εκλογές το φθινόπωρο – Το «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου και το Μαξίμου σε θέση μάχης

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, την ώρα που επανέρχονται τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισηγήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για προσφυγή στις κάλπες αμέσως μετά το καλοκαίρι πυκνώνουν, καθώς κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη περίοδος μπορεί να είναι πολιτικά ευνοϊκή για τη Νέα Δημοκρατία, με δεδομένη την κατάσταση στην αντιπολίτευση.

Καθοριστικό σημείο θεωρείται και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία αναμένεται με το άνοιγμα της Βουλής μετά τις θερινές διακοπές, στο τέλος Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ομιλία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε προεκλογικό κλίμα, με τις κάλπες να στήνονται πιθανότατα προς το τέλος του ίδιου μήνα.

Όσοι εισηγούνται πρόωρη προσφυγή στις κάλπες επικαλούνται παραδείγματα του παρελθόντος, όπως τις κινήσεις του Κώστα Σημίτη και του Κώστα Καραμανλή, που είχαν επιλέξει ανάλογο πολιτικό χρόνο και είχαν κερδίσει τις εκλογές.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι ο αναβρασμός στην Κεντροαριστερά δεν θα έχει καταλαγιάσει μέχρι τότε και ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να προβάλει εκ νέου το επιχείρημα της σταθερότητας.

Με δεδομένη, μάλιστα, την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη ημέρα σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, το εκλογικό δίλημμα εκτιμάται ότι θα τεθεί με ακόμη πιο καθαρό τρόπο.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το σενάριο του φθινοπώρου φέρεται να μην έχει απορριφθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός επιστρέφει τη Δευτέρα από τη Βοστώνη και αναμένεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις για έναν περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό.

Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο κόμμα δημιουργεί νέα δεδομένα, με τον Παύλο Μαρινάκη να φέρεται να μετακινείται στο υπουργείο Μεταφορών.

Για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου εξετάζονται διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία αναμένεται να πολιτευτεί στην Α’ Αθήνας. Στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος είχε αναλάβει αντίστοιχο ρόλο κατά την προεκλογική περίοδο.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, το όνομα του οποίου είχε επίσης ακουστεί, αναμένεται να επιστρέψει στο υπουργείο Εξωτερικών, αναλαμβάνοντας και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινά το επόμενο καλοκαίρι.

Για το κενό που άφησε η απώλεια του Νίκου Ταγαρά, ακούγονται τα ονόματα του βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη, του βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη και της Μαριλένας Σούκουλη, που εκλέγεται στην Κορινθία.

Στην Κορινθία αναμένεται, επίσης, να ανακοινωθεί ως υποψήφιος ο Γιώργος Σταμάτης, προκειμένου να καλυφθεί το πολιτικό κενό που αφήνει ο Νίκος Ταγαράς στην περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τον τελικό χρόνο των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε θέση μάχης, ενώ ήδη σχεδιάζονται περιοδείες κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα.