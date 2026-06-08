Ηράκλειο:Παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Δημητριάδη, “2049 Οδηγίες Χρήσης για μια Ελπιδοφόρα Εποχή Νοημοσύνης”

Οι Εκδόσεις Key Books

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του

Δημήτρη Δημητριάδη, “2049 Οδηγίες Χρήσης για μια Ελπιδοφόρα Εποχή Νοημοσύνης”

Δευτέρα 8 Ιουνίου, και ώρα 18:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ibis Styles Heraklion Central

Για το βιβλίο θα μιλήσουν

Ειρήνη Γωνιανάκη, founder ‘Retreat in Crete’

Γιάννης Φαρσάρης, συγγραφέας και καθηγητής Πληροφορικής

Και ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Δημητριάδης

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ο κόσμος που γνωρίζαμε δεν κατέρρευσε. Απλώς έγινε υπόστρωμα. Και αυτό το βιβλίο είναι ο χάρτης σου για ό,τι χτίζεται πάνω του.

Από τη γεωπολιτική σύγκρουση για τον έλεγχο της υπολογιστικής ισχύος και την agentic τεχνητή νοημοσύνη που αυτονομεί τις ροές εργασίας μας, ως τα ημι-ζωντανά σπίτια του μέλλοντος και τη νέα βασική δεξιότητα, AI Literacy, που θα καθορίσει ποιος θα ευημερήσει,

ο κορυφαίος ειδικός στην πρόγνωση διεθνών τάσεων ερμηνεύει πώς η τεχνολογία μετατοπίστηκε από εφαρμογή σε υποδομή, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού. Η αναθεωρημένη έκδοση του 2049 αναλύει πώς μεταξύ 2023 και 2026 η τεχνητή νοημοσύνη μετατοπίστηκε ριζικά: από εργαλείο σε γεωπολιτικό όπλο, από chatbot σε αυτόνομο πράκτορα,

από εφαρμογή σε κρίσιμη υποδομή. Εξετάζει το σοκ του DeepSeek, την ηθική ρήξη Anthropic–Πενταγώνου, την άνοδο της Κυρίαρχης ΤΝ (Sovereign AI) και τη μετάβαση από το Splinternet προς ένα Intelligencenet. Και εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζεις σήμερα ώστε να είσαι έτοιμος για το αύριο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Δημήτρης Δημητριάδης είναι ειδικός στη στρατηγική προόραση (Futurist), συγγραφέας και keynote speaker. Συνιδρυτής και CIO της TheFutureCats Advisory, μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε το 2018, και δημιουργός της πλατφόρμας Cogniveil.ai.

Έχει αναπτύξει τη μέθοδο Tri-Scope Synthesis, ένα πλαίσιο στρατηγικής προόρασης που ενώνει κριτική, εκθετική και μελλοντροστραφή σκέψη σε μία ενιαία προσέγγιση λήψης αποφάσεων. Ερευνητής στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης και μέλος του Association of Professional Futurists από το 2016.

Σπούδασε σχεδιασμό με εστίαση στην καινοτομία, με πτυχίο (BA) από το University of the Arts London και μεταπτυχιακό (MA) στο Design Interaction από το Royal College of Art του Λονδίνου, ενώ ολοκλήρωσε εξειδίκευση στο Strategic Foresight από το Copenhagen Institute for Futures Studies. Έχει μιλήσει σε πάνω από 74 χώρες και 4 ηπείρους, σε σκηνές όπως το TEDxBerlin,

South by Southwest, το Delphi Economic Forum, DCN Global και σε events για brands όπως HP, Intel, AMD, Kaspersky, AstraZeneca, Sanofi, L’Oreal, Nexia, AGN και θεσμούς όπως η Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εργασίας και το U.S. Department of State. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί στην El Pais, στο Fortune, στον Εθνικό Κήρυκα και σε άλλα διεθνή μέσα. Εδώ και 12 χρόνια εκπαιδεύει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για να δίνει συμβουλές στην ανιψιά του όταν εκείνος δεν θα είναι εκεί.