ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Στις θέσεις τους οι ναυαγοσώστες στις παραλίες του Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ολοκλήρωσε έγκαιρα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις πολυσύχναστες παραλίες του, με αποτέλεσμα από την 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες να βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες ασφάλειας, πρόληψης και άμεσης επέμβασης προς όφελος των λουομένων.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού επέτρεψε την άμεση στελέχωση συνολικά δώδεκα ναυαγοσωστικών πύργων, διασφαλίζοντας αποτελεσματική επιτήρηση των παραλιών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, ναυαγοσωστική κάλυψη παρέχεται σε επτά σημεία της Αμμουδάρας, καθώς και στις παραλίες της Λυγαριάς, της Αγίας Πελαγίας, του Παλαιοκάστρου, του Μονοναύτη και του Φόδελε, συμβάλλοντας στην ασφαλή εξυπηρέτηση των χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών που επιλέγουν καθημερινά τις παραλίες του Δήμου. Επίσης στην παραλία του Φόδελε υπάρχει και ναυαγοσωστικό σκάφος έτοιμο να επέμβει αν χρειαστεί.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους λουόμενους να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες των ναυαγοσωστών και να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή κατά την παραμονή τους στις παραλίες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πανελλαδικές 2026 – Ηράκλειο: Κινητό και σκονάκι...

0
Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών...

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του...

0
Στο επίκεντρο η παραλιακή, η Κνωσού, η Ιωνίας, η...

Πανελλαδικές 2026 – Ηράκλειο: Κινητό και σκονάκι...

0
Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών...

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του...

0
Στο επίκεντρο η παραλιακή, η Κνωσού, η Ιωνίας, η...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Δημητριάδη, “2049 Οδηγίες Χρήσης για μια Ελπιδοφόρα Εποχή Νοημοσύνης”
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Συναυλία για τον «Ορίζοντα»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related