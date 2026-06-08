Χανιά:Συναυλία για τον «Ορίζοντα»

ΡΥΘΜΟΣ & ΕΛΠΙΔΑ – Συναυλία για τον «Ορίζοντα»

Theodoris Drums & Rhythms / Chania Drums Lessons

ft. The Magic Reed

➴ Θέατρο Λενταριανών – Χανιά

✓ Η σχολή Theodoris – Drums & Rhythms – Chania Drums Lessons του Θεόδωρου Σπανού, παρουσιάζει την ετήσια γιορτή της, «Ρυθμός & Ελπίδα»!

Μια ξεχωριστή βραδιά όπου οι μαθητές παίρνουν τη θέση του ντράμερ για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους μπροστά στο κοινό, συνοδευόμενοι live από την εξαιρετική μπάντα The Magic Reed, δημιουργώντας μια πραγματική συναυλία!

✓ Στην εκδήλωση συμμετέχουν και μαθητές από όλο το φάσμα, ανάμεσά τους παιδιά με αυτισμό και μαθητής με τετραπληγία. Η συνοδεία αυτών των παιδιών από επαγγελματίες μουσικούς αποτελεί τιμή & χαρά και είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όσους συμμετέχουν, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει όρια.

✓ Το μουσικό μας πρόγραμμα είναι γεμάτο ενέργεια και περιλαμβάνει αγαπημένα ελληνικά και ξένα κομμάτια! Συνολικά θα παρουσιαστούν 23 ατομικά κομμάτια από τους μαθητές μας, καθώς και 2 εντυπωσιακά group drumline.

✓ Φέτος παίζουμε για καλό σκοπό! Η γιορτή μας είναι αφιερωμένη στον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους. Για όσους επιθυμούν θα υπάρχει κουμπαράς ενίσχυσης για το σπουδαίο έργο του Συλλόγου, που στέκεται δίπλα σε συνανθρώπους μας που μάχονται με τον καρκίνο.

✓ Ο χώρος παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Δήμο Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων) ανέλαβε το κόστος του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (ηχητική εγκατάσταση & φωτισμό) ενώ η μπάντα συμμετέχει αφιλοκερδώς, με μοναδικό στόχο να αναδειχθεί με αγάπη & σεβασμό το έργο των μαθητών!

✓ Ευχαριστούμε θερμά τους The Magic Reed για τη μοναδική ευκαιρία που προσφέρουν στους μαθητές μας, τον Σύλλογο Ορίζοντα, καθώς και τον Δήμο Χανίων και τη Περιφέρεια Κρήτης για την πολύτιμη υποστήριξή τους.

Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε το θέατρο με ρυθμό, μουσική και, πάνω απ’ όλα, ελπίδα!