Δήλωση Μανώλη Συντυχάκη από τη Διάσκεψη των κινημάτων ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης

Κλιμάκιο της ΚΟ Ηρακλείου του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Μανώλη Συντυχάκη, βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, παραβρέθηκε το Σαββατοκύριακο στη Διάσκεψη των κινημάτων ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στα Χανιά.

Ο Μ. Συντυχάκης, στο πλαίσιο αυτό, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει και ενθαρρύνει τις αντιιμπεριαλιστικές εκδηλώσεις, όπως και τη διάσκεψη που πραγματοποιείται στα Χανιά αυτές τις μέρες του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, των κατά τόπους ΕΕΔΥΕ, Επιτροπών Ειρήνης.

Σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή, η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου φλέγεται. Φλέγεται από τη σύγκρουση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για το μοίρασμα και για την αφαίρεση της γης, των εδαφών και τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Η παρουσία των κινημάτων Ειρήνης από τις χώρες της Μέσης Ανατολής εδώ στην Κρήτη σηματοδοτεί το γεγονός ότι τα λαϊκά κινήματα, τα φιλειρηνικά, τα αντιιμπεριαλιστικά κινήματα μπορούν και συνεννοούνται, μπορούν και συζητούν για τα συμφέροντα των λαών την ίδια στιγμή που οι εξουσίες και οι κυβερνήσεις των ιμπεριαλιστών σφάζονται για του αφέντη το φαΐ.

Εμείς φιλοδοξούμε η Κρήτη να είναι ένα νησί – γέφυρα φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, όχι ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο των αμερικανονατοϊκών βάσεων.

Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο μήνυμα που δίνουμε από εδώ, από τα Χανιά, από την Κρήτη. Εμείς οι Κρητικοί πρέπει να επιλέξουμε. Θέλουμε το νησί μας να είναι νησί της ανάπτυξης, προς όφελος των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων ή να είναι ευάλωτο στις πολεμικές απειλές και να γίνεται εφαλτήριο εφόρμησης μίας πολεμικής μηχανής που θα σκοτώνει άλλους λαούς;

Επιλέγουμε το πρώτο. Δηλαδή την Κρήτη της ανάπτυξης, των λαϊκών συμφερόντων, στα πλαίσια μιας κοινωνίας όπου η λαϊκή εξουσία πραγματικά θα κινείται προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων.»