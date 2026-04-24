Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη απείλησε με σουγιά τους συμμαθητές της και συνελήφθη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μαζί με την ανήλικη συνελήφθη και η μητέρα της.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας ανηλίκων, καταγράφηκε στην Αίγινα, όταν μία 16χρονη απείλησε με σουγιά συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου.

Οι αρχές συνέλαβαν τη 16χρονη προχώρησαν μετά από περιστατικό απειλής στην Αίγινα, σε βάρος ανήλικων συμμαθητών της με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ανήλικη συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (24.04.2026) και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (23.04.2026), μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, όταν η 16χρονη, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου μαζί με συμμαθητές της, φέρεται να τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο διευθυντής του σχολείου, στον οποίο η ανήλικη παρέδωσε το αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, όπου και ακολούθησε η σύλληψή της.

Η 16χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST