Δεσμεύσεις ως 500 εκ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύψεις από τον Πρόεδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα

Τι αποκάλυψε ο κ. Βουρλιώτης για «εξαιρετικά δυναμικό κατάλογο» προσώπων που ελέγχονται για τρομοκρατία σε σχέση και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Aποκαλυπτικά στοιχεία για τις δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε ό,τι αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που φθάνουν ως τα 500 εκατομμύρια ευρώ παρέθεσε ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης στη συζήτηση που είχε στο OT Delphi Economic Forum XI, ενώ παράλληλα αποκάλυψε, ότι η Αρχή έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις φορτίων στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων λόγω του πολέμου που συνεχίζεται μεταξύ ΗΠΑ και Ιραν.
Ο κ. Βουρλιώτης, αποκάλυψε απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου,ότι από τον έλεγχο του πόθεν έσχες για 170 χιλιάδες υποχρέους, προκύπτουν χιλιάδες παραβάσεις για ποσά που φθάνουν ως τα 500 χιλιάδες ατομικά για χιλιάδες ελεγχόμενους, ενώ το σύνολο των δεσμεύσεων της Αρχής σε ένα χρόνο φθάνει το 1 δις ευρώ.
Απαντώντας ο κ. Βουρλιώτης σε ερώτηση, ποιά είναι η γνώμη του για το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα μας μετά την παράθεση των στοιχείων για τις δεσμεύσεις, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «εκείνο που τον ανησυχεί είναι ότι η διαφθορά που είναι υπαρκτή εμφανίζεται ως καθημερινότητα» για να προσθέσει πως «διαφθορά δεν υπάρχει μόνον στη χώρα μας αλλά αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα».