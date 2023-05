H Ζωζώ Σαπουντζάκη κλείνει τα 90 και η Φίνος Φιλμ ανέβασε φωτογραφία της για «χρόνια πολλά»

«Κλείνει το μάτι στον χρόνο και συνεχίζει να μας εκπλήσσει με το πάθος της για ζωή» γράφει το σχόλιο της ανάρτησης, μεταξύ άλλων.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 27 Μαΐου η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία κλείνει τα 90 της χρόνια.

Η Φίνος Φιλμ, με την οποία η ηθοποιός συνεργάστηκε κατά την περίοδο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, της ευχήθηκε «χρόνια πολλά» μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, η Φίνος Φιλμ ανέβασε μία φωτογραφία της Ζωζώς Σαπουντζάκη, από την εποχή της μεγάλης δόξας. Στο σχόλιο της ανάρτησης γράφει: «Λαμπερή και υπέροχη ακόμα και σήμερα, η Ζωζώ Σαπουτζάκη κλείνει το μάτι στον χρόνο και συνεχίζει να μας εκπλήσσει με το πάθος της για ζωή. Χρόνια πολλά Ζωζώ μας!».

Η εντυπωσιακή φωτογραφία είναι ένα στιγμιότυπο από το σόου που έκανε στην ταινία «Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ», όταν χόρεψε την «Πενιά» του Μίμη Πλέσσα, μια από τις πιο χαρακτηριστικές της εμφανίσεις στον κινηματογράφο, την οποία όλοι έχουμε δει κάποια στιγμή μέσα στα χρόνια.

Η ιστορία της Ζωζώς

Η Ζωζή Σαπουντζάκη γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1933 στη Θεσσαλονίκη όπου και πέρασε τα πρώτα της χρόνια. Ο πατέρας της, Σωκράτης, καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη ενώ η μητέρα της, Φυλή, από τη Σμύρνη. Ξεκίνησε τη θεατρική της καριέρα από την ηλικία των 7 ετών με την ηθογραφία του Ελευθεριάδη, «Το Αγρίμι», μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Βάσω, στο Θέατρο του Λευκού Πύργου.

Οι δυο τους υπήρξαν θεατρικό δίδυμο, αποκαλώντας τους εαυτούς τους «το κουκί και το ρεβίθι». Η Βάσω σταμάτησε νωρίς από το θέατρο γιατί παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια, η Ζωζώ συνέχισε από κει και ύστερα μια θεατρική και κινηματογραφική καριέρα. Γείτονάς της ήταν ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο οποίος, μάλιστα, ήταν αυτός που της έμαθε να χορεύει. Ύστερα γνώρισε τον Κριστιάνο στο καμπαρέ «Αρζεντίνα» όπου της έμαθε κλακέτες.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές: Το θύμα, Ο Έλληνας μεγιστάνας , Εθνική παπάδων, Χαρούμενη Κυριακή, Στησιχόρου 73, Βραδιά επιθεώρησης, Η μικρή μας επιθεώρηση, Οι τρεις Χάριτες , Συγκάτοικοι στην τρέλλα, Οι μικρομεσαίοι, Της Ελλάδος τα Παιδιά, Η φωνή, Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον, Μην ψαρώνεις και τη σεζόν 2020 βρέθηκε στο Just the 2 Of Us στο OPEN.

Η «βασίλισσα της νύχτας»

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1950, κατέβηκε στην Αθήνα, όπου σημείωσε μεγάλες επιτυχίες παίζοντας σε επιθεωρήσεις. Στα μέσα της ίδιας δεκαετίας, άφησε το θέατρο και ξεκίνησε εμφανίσεις σε διάφορα νυχτερινά κέντρα, όπου σύχναζε όλη η «αφρόκρεμα» της εποχής εκείνης (Αριστοτέλης Ωνάσης, Σταύρος Νιάρχος, κ.ά.). Οι εμφανίσεις της με πανάκριβες τουαλέτες, με φτερά και πούπουλα, έκαναν την νυχτερινή Αθήνα να παραμιλά για το μπρίο της και η επιτυχία της ήταν τόσο μεγάλη που από πολλούς χαρακτηρίστηκε η «βασίλισσα της νύχτας».

Η μητέρα της σε ρόλο μάνατζερ ζητούσε πάντα πολλά χρήματα για να υπογράψει συμβόλαιο για ταινία ή δίσκο. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που στην Ελλάδα δεν συμμετείχε σε πολλές ταινίες. Η καριέρα της στην Αμερική και την Κωνσταντινούπολη υπήρξε σημαντική. Στην Αμερική βρέθηκε απλά για να «πικάρει» ένα παλιό της φλερτ, ενώ στην Πόλη είχαν κυκλοφορήσει ακόμα και σοκολατάκια με τη φωτογραφία της.

Την εποχή που τη φώναζαν «βασίλισσα της νύχτας» κάποιος την αποκάλεσε παχουλή και από τότε έβαλε στόχο και έχασε τα περιττά κιλά.

Η πυρκαγιά στη Κινέτα

Τα χρόνια της ακμής της η Σαπουντζάκη αποφασίζει να χτίσει ένα σπίτι στην Κινέτα με τα περίφημα 139 σκαλιά που φρόντιζε να ανεβαίνει καθημερινά ώστε να διατηρεί τη σιλουέτα της, όπως η ίδια έχει δηλώσει. Η φωτιά του Ιουλίου του 2018 κατακαίει την Κινέτα (συνολικά 60.000 στρέμματα) και μαζί και το σπίτι της Σαπουντζάκη. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει και η ίδια, από τη φωτιά σώθηκε μόνο ένα μέρος από το βεστιάριό της με τις περίφημες τουαλέτες της.

Δικαστήρια

Το 1968 κατηγορήθηκε για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και ψευδορκία εξαιτίας ενός συντρόφου της, του Ευθυμίου Παπαναστασίου, ο οποίος ως λογιστής της Πειραϊκής-Πατραϊκής, καταχράστηκε χρήματα της εταιρείας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν η νεόδμητη, τότε, οικία της στην Κινέτα, κοσμήματα, μία Mercedes και 10 άλογα ιπποδρόμου, τα οποία ο σύντροφος της δώρισε στον αδερφό της Σαπουντζάκη. Σύμφωνα με την Πειραϊκή-Πατραϊκή οι αγορές αυτές προήλθαν από χρήματα που καταχράστηκε ο Παπαθανασίου το 1964 από την εταιρεία, τα οποία υπολογίστηκαν σε 15 εκ. δραχμές.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη διέψευσε όλες τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν ήταν επισήμως αρραβωνιασμένοι, ότι τον γνώρισε το 1966 και όχι το 1964 και ότι το σπίτι, τα κοσμήματα και τα άλογα προέρχονταν από τις μεγάλες αμοιβές που λάμβανε ως πρώτο όνομα της νύχτας. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο αδελφός της Θεόδωρος Σαπουντζάκης έδειχνε ατάραχος, ενώ η ηθοποιός είχε αρκετά ξεσπάσματα και μια λιποθυμία.

Πλήθος κόσμου και γνωστών καλλιτεχνών μαζεύονταν καθημερινά για να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία. Πολλοί καλλιτέχνες υποστήριξαν την Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία συνεχώς τόνιζε ότι το μόνο που έχει δεχτεί από αυτόν είναι τα κοσμήματα του αρραβώνα τους. Τελικά, έπειτα από μήνες το δικαστήριο καταδίκασε τη δημοφιλή ηθοποιό σε 5 μήνες φυλάκιση για ψευδορκία, αλλά την αθώωσε για τη βίλα. Ο αδερφός της απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες και ειδικότερα για τον στάβλο «Χολαργό» με τα 10 άλογα. Όσο για τα κοσμήματα, συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου δραχμών, η Ζωζώ Σαπουντζάκη τα είχε επιστρέψει στον πρώην σύντροφό της, μετά τον χωρισμό τους.

Προσωπική ζωή

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης δήλωσε ότι έτρεμε όταν τη φίλησε και ο Σταύρος Νιάρχος είπε ότι δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη γοητεία της. Η μαμά της όμως ήθελε να πάρει επιστήμονα.

Παντρεύτηκε δύο φορές. Ο πρώτος της γάμος, έγινε σε ηλικία 18 ετών, με τον Γιώργο Χατζηπαρασκευά, έναν γιατρό από τη Θεσσαλονίκη με τον οποίο είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας και ο οποίος κράτησε μόλις τρεις μήνες. Με το δεύτερό της σύζυγο, τον δικηγόρο Ανδρέα Πολίτη παντρεύτηκε στις 2 Μαΐου του 1973 στον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη. Ο ίδιος νόσησε από καρκίνο και πέθανε σε διάστημα τριών μηνών από την ανακοίνωση της ασθένειας του.

Έζησαν μαζί 23 χρόνια. Σε συνέντευξή της παραδέχτηκε ότι έχει περάσει μία αποβολή παιδιού.*Με στοιχεία από el.wikipedia.org