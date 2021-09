Heraklion Jazz Festival 2021 | Jazz in Progress 13 – 16 Σεπτεμβρίου, στις 21 :00, στο Αίθριο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

Μετά τo απόλυτα επιτυχημένο πρώτο Φεστιβάλ τον Ιανουάριο του 2020, το Jazz in Progress Festival είναι και πάλι εδώ!

Από τη Δευτέρα 13 μέχρι και την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, κάθε βράδυ στις 21:00 το Αίθριο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου θα πλημμυρίζει από τζαζ μελωδίες σε ένα Φεστιβάλ που έγινε θεσμός. Πέντε μπάντες με καλλιτέχνες που χαρακτηρίζουν την ελληνική τζαζ μουσική σκηνή, οι «Μιχάλης Καλκάνης Group Feat. Haig Yazdjian & Γιάννης Αναστασάκης», «Elly Loves Jazz», «Γιώτης Κιουρτσόγλου Yiotopia», «Menios Gounaris Trio | Set in Motion» και «Human Touch», έρχονται στο ΠΣΚΗ με σκοπό να ταξιδέψουν το κοινό σε πέντε μοναδικά live.

Προπώληση εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων, αξίας 12 € για τις συναυλίες της Δευτέρας 13/9, Τρίτης 14/9 και Τετάρτης 15/9 και 15 € για τις δυο συναυλίες της Πέμπτης 16/9 (γενική είσοδος) και 8 € για τις συναυλίες της Δευτέρας 13/9, Τρίτης 14/9 και Τετάρτης 15/9 και 10 € για τις δυο συναυλίες της Πέμπτης 16/9 (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) ξεκίνησε και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

● Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:00 – 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00)

● Το viva.gr, από εδώ: https://bit.ly/3E0mIAu

● Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, πριν την έναρξη κάθε συναυλίας

Σημειώνεται ότι η έκδοση των εισιτηρίων από τα σημεία προπώλησης, γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (χρεωστική ή πιστωτική κάρτα), σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε όλες τις εκδηλώσεις του ΠΣΚΗ, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ αναλυτικά

Μιχάλης Καλκάνης Group Feat. Haig Yazdjian & Γιάννης Αναστασάκης

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 21:00

Το Michalis Kalkanis Group είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά σχήματα της εγχώριας δημιουργικής μουσικής σκηνής. Αποτελείται από τον συνθέτη Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο, τον Λευτέρη Ανδριώτη στην κρητική λύρα, τον Ορέστη Μπενέκα στα πλήκτρα και το πιάνο και τον Βασίλη Μπαχαρίδη στα τύμπανα. Το σύνολο αυτό έρχεται να προτείνει έναν καινούριο και ολότελα αυθεντικό ήχο, συμπράττοντας με τον σπουδαίο τρομπετίστα Ανδρέα Πολυζωγόπουλο και δύο ξεχωριστούς καλλιτέχνες, τον Αρμένιο δεξιοτέχνη στο ούτι Χάικ Γιαζιτζιάν και τον αβανγκάρντ ηλεκτρικό κιθαρίστα Γιάννη Αναστασάκη. Μαζί δημιουργούν ένα μαγικό και πρωτότυπο μουσικό περιβάλλον, στο οποίο συνυπάρχουν η τζαζ με την ambient, η παραδοσιακή και world μουσική με την ψυχεδέλεια και τη noisy αντίληψη, η πηγαία μελωδία με την electronica. Η πρότασή τους έχει ως στόχο έναν καινούριο και ολότελα αυθεντικό ήχο και η επιτυχία της έχει ήδη αποδειχθεί στην πρώτη της παρουσίαση, στις δύο παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου.

Συντελεστές

Τρομπέτα: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

Κιθάρα, Εφέ: Γιάννης Αναστασάκης

Κρητική Λύρα: Λευτέρης Ανδριώτης

Ούτι, Τραγούδι: Χάικ Γιαζιτζιάν

Πλήκτρα, Πιάνο: Ορέστης Μπενέκας

Κοντραμπάσο: Μιχάλης Καλκάνης

Τύμπανα: Βασιλης Μπαχαρίδης

Ηχοληψία: Παναγιώτης Ριζόπουλος

Βιογραφικά Συντελεστών

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος | τρομπέτα

Ο Ανδρέας Πολυζογώπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαμικό, ένα μικρό χωριό του Νομού Ηλείας. Εκεί ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και σε ηλικία 16 ετών μετακόμισε στην Αθήνα όπου συμμετείχε σε ροκ και μπλουζ γκρουπ και όπου σύντομα ανακάλυψε τη τζαζ. Σπούδασε τζαζ κιθάρα με το Γιώτη Σαμαρά στο ωδείο Φίλιππος Νάκας, απ’ όπου και αποφοίτησε το 2002. Ήδη από το 2000 είχε ξεκινήσει να παίζει τρομπέτα. Ακολουθούν οι σπουδές του στο Άμστερνταμ και μαθήματα δίπλα στους Markus Stockhausen, Angelo Verploegen και Paolo Fresu.

Το 2006 δημιούργησε το Poly Quartet, με το οποίο δυο χρόνια αργότερα ηχογράφησαν το CD Perfumed Dreams και κέρδισαν την πρώτη θέση στο διαγωνισμό Motives for Jazz στο Βέλγιο. Το 2010 ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής ορχήστρας τζαζ νέων. Το 2013 κυκλοφόρησε το Heart of the Sun, ένα CD με διασκευές των αγαπημένων του Pink Floyd. Με το έργο αυτό ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη και στη Νέα Υόρκη. Το 2015 κυκλοφόρησε το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Anicca και το 2017, μαζί με τον μπασίστα Γιώργο Παλαμιώτη, το CD Polypala – One inch of Love. Ήδη από το 2011 είχε ξεκινήσει να ζει μεταξύ Παρισιού, Βρυξελλών και Αθήνας, συμμετέχοντας σε διάφορα σχήματα και διευρύνοντας τους μουσικούς του ορίζοντες.

Έχει συνεργαστεί με πλήθος σημαντικών καλλιτεχνών του εγχώριου και διεθνούς μουσικού στερεώματος, τόσο συναυλιακά, όσο και δισκογραφικά. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε τους: Tore Brunborg, Markus Stockhausen, Michel Portal, Tony Lakatos, Gunter baby Sommer, Tony Tixier, Γιώργο Κοντραφούρη, Mode Plagal, Μαρία Φαραντούρη, Σαβίνα Γιαννάτου, Dulce Pontes, Νίκο Σιδηροκαστρίτη, Κώστα Θεοδώρου, Γιώργο Τρανταλίδη, Haig Yazdjan, David Lynch, Bαγγέλη Κατσούλη, Τάκη Μπαρμπέρη, Τάνια Γιαννούλη, Θανάση Παπακωνσταντινου, Ψαραντώνη, Διονύση Σαββόπουλο, Marc Buronfosse, Anne Passeo, Federico Kasagrande, Christophe Panzani. Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος έχει συμμετάσχει στις ηχογραφήσεις περισσότερων από 60 CD και έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως North Sea Jazz Festival, Odessa Jazz Festival, Banlieues Bleues Festival, Shanghai World Festival, Jazz à la Villette, I Suoni delle Dolomiti Festival, Berlin Jazz Festival, Athens Technopolis Jazz Festival, Patras Praxis International Jazz Festival Φεστιβάλ Αθηνών – Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Την άνοιξη κυκλοφόρησε το άλμπουμ Before You Go, το οποίο ηχογράφησε με τον Ολλανδό πιανίστα Diedrik Wiessels.

Γιάννης Αναστασάκης | κιθάρα, εφέ

Ο Γιάννης Αναστασάκης προσεγγίζει την κιθάρα ως όργανο παραγωγής πρωτότυπων και ατμοσφαιρικών ήχων, ασχολούμενος σε βάθος με τα εφέ. Σχεδιαστής και κατασκευαστής των JAM pedals, έχει καταφέρει να φτάσει το όνομα του στα πέρατα του κόσμου, αφού τα πεντάλ του χρησιμοποιούν μόνιμα ορισμένοι από τους κορυφαίους κιθαρίστες παγκοσμίως, μεταξύ αυτών οι John Scofield και Bill Frisell. Έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Arve Henriksen, Eivind Aarset, Christian Fennesz, Haig Yazdjian, Θοδωρής Ρέλλος, Μιχάλης Σιγανίδης, Χάρης Λαμπράκης, Σαβίνα Γιαννάτου, Λένα Πλάτωνος, Φλώρος Φλωρίδης, Διονύσης Σαββόπουλος κ.α. καθώς και με το Εθνικό Θέατρο για την παράσταση Ο άνθρωπος που γελά του Θοδωρή Αμπαζή. Είναι μέλος διαφόρων μουσικών σχημάτων όπως: Horseloverfat με τον Θοδωρή Ρέλλο, Unlimited Shrimp του Μιχάλη Σιγανίδη και Elektronik Meditation, ενώ τα τελευταία χρόνια συμπράττει με ολόκληρο το φάσμα της ελληνικής τζαζ κι αυτοσχεδιαστικής σκηνής σε διάφορες, πολλές φορές απρόβλεπτες μουσικές συναντήσεις.

Λευτέρης Ανδριώτης | κρητική λύρα

Ο Λευτέρης Ανδριώτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά, τζαζ αυτοσχεδιασμό και ενορχήστρωση στο ωδείο Φίλιππος Νάκας. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα σύνθεσης με τον Β. Φόστερ. Έχει συνεργαστεί με τους Νίκο Μαμαγκάκη, Louis Borda, Σαβίνα Γιαννάτου, Χαρούλα Αλεξίου, Γιάννη Χαρούλη, καθώς και με διάφορα γκρουπ της εγχώριας τζαζ και World σκηνής.

Χάικ Γιαζιτζιάν | ούτι, τραγούδι

Γεννημένος στη Συρία από γονείς Αρμένιους, ζει και εργάζεται στην Ελλάδα από το 1980. Η κυκλοφορία του πρώτου δίσκου του Talar το 1996, μεγάλωσε τη φήμη του αλλά κυρίως τον ανέδειξε ως έναν από τους πλέον ταλαντούχους και πολλά υποσχόμενους συνθέτες της γενιάς του. Δύο χρόνια μετά, κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος του με τίτλο Garin και το single Gift, τα οποία έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό τόσο από το κοινό, όσο και από τους κριτικούς. Ταυτόχρονα έρχεται ο σεβασμός και η αναγνώριση από σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής με τους οποίους ο Χάικ συνεργάστηκε. Το καλοκαίρι του 2000 κυκλοφόρησε σε CD η μουσική που έγραψε για το θεατρικό έργο Το κτήνος στο φεγγάρι που ανέβηκε στην Αθήνα τη σεζόν 1999-2000 κι ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Yeraz. Το 2007 κυκλοφόρησε το Amalur που στη γλώσσα των Βάσκων σημαίνει Μάνα Γη.

Ο Χάικ Γιαζιτζιάν έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές καθώς και με σολίστες διεθνούς κύρους. Μεταξύ αυτών, με τον Νίκο Ξυδάκη, τη Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη Μαρία Φαραντούρη, τη Δήμητρα Γαλάνη, την Έλλη Πασπαλά, την Έλενη Βιτάλη, την Loreenna McKennitt, τον David Lynch, τον Dave Spilain, τον Omar Faruk Tekbilek, τον Djivan Gasparyan, τον Theodossii Spassov και τον Glen Velez.

Ορέστης Μπενέκας | πλήκτρα, πιάνο

Ο Ορέστης Μπενέκας είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής και με ειδίκευση στη Σύνθεση. Από το 2012 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα συγκροτήματα και projects (Σtella, Παύλος Παυλίδης & B-movies, Montero, Marina Satti, Δήμητρα Γαλάνη, Μιχάλης Καλκάνης Group κ.α.), έχοντας στο ενεργητικό του περισσότερες από 1.000 συναυλίες.

Μιχάλης Καλκάνης | κοντραμπάσο

Γόνος μουσικής οικογένειας, ο Μιχάλης Καλκάνης έχει αφήσει τα τελευταία χρόνια το δικό του μουσικό στίγμα κι έχει αναγνωριστεί σαν ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους και πολυσχιδείς μουσικούς στη χώρα. Το πρώτο του άλμπουμ Scarborough Tales (2010) ήταν το τελικό Project για το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο του Χαλ στην Αγγλία. Το 2012, ακολούθησε το A Parking Lot Performance, το οποίο ηχογραφήθηκε ζωντανά σε ένα υπόγειο πάρκινγκ ως αυτοσχεδιασμός για κοντραμπάσο και ντύθηκε με βίντεο που σκηνοθέτησαν οι Ιρλανδοί Brendan Canty & Conal Thomson. Το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο World Echoes in Athens αποτελεί μια καταγραφή από προσευχές μεταναστών σε διάφορους χώρους της Αθήνας, επενδυμένες με μουσική, η οποία και χρησιμοποιήθηκε ως το soundtrack της φωτογραφικής έκθεσης του καταξιωμένου φωτογράφου Τάσου Βρετού με τίτλο Τ(ρ)όποι Λατρείας (Μουσείο Μπενάκη, χειμώνας 2015). Ακολούθησε η συμμετοχή του Μιχάλης Καλκάνης Γκρουπ στο Athens Technopolis Jazz Festival, όπου κι επιλέχθηκε ως Η Νέα Μουσική Πρόταση του Φεστιβάλ, ενώ την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε στο Summer Nostos Festival του ΚΠΙΣΝ με καλεσμένο τον κορυφαίο multiinstrumentalist και συνθέτη από τη Σιβηρία Nadishana. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε και σε άλλα φεστιβάλ της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ τον Οκτώβριο το σχήμα του επιλέχθηκε πρώτο ανάμεσα σε 300 υποψηφιότητες για να εμφανιστεί στο Fira B Festival της Ισπανίας.

Βασίλης Μπαχαρίδης | τύμπανα

Ο Βασίλης Μπαχαρίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει κι εργάζεται. Έχει συνεργαστεί δισκογραφικά και συναυλιακά μεταξύ άλλων με τους Γιάννη Αγγελάκα & Επισκέπτες, My Excuse, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννη Χαρούλη, Ψαραντώνη, Γιώργη Ξυλούρη, Alzheimer Beat, Νίκο Βελιώτη, Σωτήρες, Super Stereo, Γιώργο Χριστιανάκη, Μπάμπη Παπαδόπουλο, Δημήτρη Μυστακίδη και πολλούς άλλους.

Elly Loves Jazz

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 21:00

Με μεγάλη χαρά, το Jazz in Progress Festival υποδέχεται μία από τις σπουδαιότερες φωνές των τελευταίων δεκαετιών στο εγχώριο μουσικό στερέωμα. Η Έλλη Πασπαλά έρχεται με μια παράσταση που έκλεψε τις καρδιές των μουσικόφιλων της Αθήνας τον χειμώνα του 2019, σε επιμέλεια Ευανθίας Ρεμπούτσικαι και Λίνας Νικολακοπούλου. Βουτώντας μέσα στην παράδοση της τζαζ, η σημαντική ερμηνεύτρια αναδεικνύει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, ακόμη μία πτυχή των ερμηνευτικών της ικανοτήτων. Με τη συνοδεία τεσσάρων κορυφαίων Ελλήνων μουσικών της τζαζ και όχι μόνο, τον Ντέιβιντ Λιντς στο σαξόφωνο, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέτρο Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο και τον Βασίλη Ποδαρά στα τύμπανα, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τραγούδια συνθετών όπως ο Κόουλ Πόρτερ και ο Τζορτζ Γκέρσουιν, ορισμένα από τα οποία τραγούδησαν και ανέδειξαν κορυφαίες φωνές, όπως η Μπίλι Χόλιντεϊ, η Έλλα Φιτζέραλντ, η Νίνα Σιμόν, ο Νατ Κινγκ Κόουλ και ο Φρανκ Σινάτρα. Γεννημένη στην Νέα Υόρκη, η Έλλη Πασπαλά κουβαλά μέσα της την ατμόσφαιρα, το συναίσθημα και την ουσία της μεγάλης αυτής μουσικής που στιγμάτισε τον προηγούμενο αιώνα και θα παραμείνει ζωντανή αιώνια.

Συντελεστές:

Φωνή: Έλλη Πασπαλά

Σαξόφωνο: Ντέιβιντ Λιντς

Πιάνο: Τάκης Φαραζής

Κοντραμπάσο: Πέτρος Βαρθακούρη

Τύμπανα: Βασίλης Ποδαράς (Billy Pod)

Ηχοληψία: Γιάννης Τούντας

Βιογραφικά Συντελεστών

Έλλη Πασπαλά | φωνή

Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Φοίτησε στο Manhattan School of Music, ενώ παρακολούθησε μαθήματα τραγουδιού με την σοπράνο Τζούντιθ Ράσκιν και υποκριτικής με τον ηθοποιό Γουίλιαμ Χίκεϊ. Στη συνέχεια πήρε μέρος σε συναυλίες στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς και σε παραστάσεις όπερας. Στην Αθήνα ήρθε το 1982 και καθιερώθηκε από τη συνεργασία της με το Μάνο Χατζιδάκι, που διήρκησε μέχρι το 1988. Πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο του Γρηγόρη Βαλτινού για τη ζωή του Άντον Τσέχωφ.

Η προσωπική της δισκογραφική πορεία ξεκίνησε το 1988 με το δίσκο Στη λάμψη του φεγγαριού, ενώ το 1990 κυκλοφόρησε το Νησί των Λωτοφάγων, δίσκος ο οποίος τον επόμενο χρόνο ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με αγγλικούς στίχους του Laurence Roman με τον τίτλο Living a lie. Το 1993, τραγούδησε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα με τίτλο Το Ελληνικό Τραγούδι στο Μέγαρο Μουσικής. Το 1994 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το Σταμάτη Κραουνάκη στο δίσκο Μουσική Εικόνα-Γόβα Στιλέτο, ενώ την ίδια χρονιά έδωσε συναυλίες στην Ολλανδία για το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Τραγουδιού και το 1995 στο πλαίσιο του εορτασμού των Ολυμπιακών Αγώνων συμμετείχε σε μια σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Το χειμώνα του 1995-96, εμφανίστηκε στο Χάραμα, ενώ στο δίσκο με τίτλο Για τη συνήθεια του έρωτα, συνεργάστηκε με τον Παναγιώτη Καλαντζόπουλο. Στις Μουσικές του Κόσμου συνεργάστηκε με τη Μαρία Φαραντούρη και τη Σαβίνα Γιαννάτου. Ακολούθησαν οι δίσκοι Trio (2001), από τη συνεργασία της σε εμφανίσεις με τον Ντέιβιντ Λιντς και το Σταύρο Λάντσια, Σε ποιο θεό να πιστέψω (2002) και Ο χορός των Άστρων (2007).

Παράλληλα, συνεργάστηκε σε ζωντανές εμφανίσεις με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, τον Παναγιώτη Καλαντζόπουλο και την Ορχήστρα του Δρόμου. Έχει συνεργαστεί και με άλλους σημαντικούς δημιουργούς όπως o Μίκης Θεοδωράκης, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Νίκος Ξυδάκης, ο Στάμος Σέμσης, η Λένα Πλάτωνος κ.α., ενώ έχει επίσης συνεργαστεί κατά καιρούς με φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ, όπως η Greenpeace, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Αμνηστία και άλλες.

David Lynch | σαξόφωνο

Oι ρίζες του David Lynch προέρχονται από την Ιρλανδία και την Ανατολική Ευρώπη και ο ίδιος γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1961. Μελέτησε τζαζ με τον James Moody, τον Charles Lloyd, τον Ralph Bowen και τον Garvin Buschell. Άρχισε την καριέρα του παίζοντας από μικρή ηλικία σε διάφορα κλαμπ και στούντιο με ποικίλες ορχήστρες σουίνγκ. Με βραβεία και υποτροφίες που κέρδισε σε νεαρή ηλικία, κατάφερε να συνεχίσει τις σπουδές του στα Dick Grove Music Workshops. Στα 21 του, η ανάγκη που ένιωθε να διευρύνει τους μουσικούς και προσωπικούς του ορίζοντες τον οδήγησε στην Ευρώπη, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου άρχισε να παίζει και να συνεργάζεται με πολλούς ντόπιους καλλιτέχνες. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Iskra και των Human Touch, ενός από τα μακροβιότερα ελληνικά συγκροτήματα, που συμπληρώνεται από τον πιανίστα και ντράμερ Σταύρο Λάντσια και τον μπασίστα Γιώτη Κιουρτσόγλου.

Το 2003, μαζί με τον Γιώργο Καλούδη, σχημάτισε το Duo Faros, ένα πρωτοποριακό ντούο που δημιουργεί επί σκηνής λούπες και αυτοσχέδιες ενορχηστρώσεις. Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ Lit’l Song κυκλοφόρησε το 1995 και ακολούθησαν τα Wandering Home (1998), και Music with a View. Το 2006 άρχισε να δουλεύει το Missing Lynch Project και αργότερα σχημάτισε τη Heavy Metal Brass Band, ένα σύνολο πνευστών τζαζ και ελληνικής μουσικής. Έχει ακόμη γράψει μουσική για το σινεμά, το θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και για χορευτικές παραστάσεις. Μερικοί από τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί είναι οι Arturo Sandoval, Trilok Gurtu, Arild Anderson, Milcho Leviev, οι Temptations, Barry White, Ελένη Καραϊνδρου, Έλλη Πασπαλά, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Θάνος Μικρούτσικος και Κυριάκος Σφέτσας.

Τάκης Φαραζής | πιάνο

Ο Τάκης Φαραζής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964 και άρχισε να ασχολείται με τη μουσική σε πολύ μικρή ηλικία. Το 1977 ξεκίνησε μαθήματα κλασικού πιάνου στο Ελληνικό Ωδείο και αποφοίτησε το 1984 παίρνοντας δίπλωμα πιάνου και αρμονίας με άριστα. Παράλληλα ασχολήθηκε με την τζαζ και συνεργάστηκε με πολλούς μουσικούς από την ελληνική σκηνή. Το 1983 παρακολούθησε μαθήματα μουσικής με τον Ούγγρο πιανίστα της τζαζ Bela Lakatos και ένα χρόνο αργότερα έγινε συνιδρυτής του συγκροτήματος Iskra, με το οποίο παρουσίασε μερικές από τις συνθέσεις του. Έχει συνθέσει πρωτότυπη μουσική για το Εθνικό Θέατρο, ειδικότερα μουσική για παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος στο Φεστιβάλ Επιδαύρου και επίσης και μουσική για τον κινηματογράφο. Ο Τάκης Φαραζής έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό Ελλήνων συνθετών, τραγουδιστών και μουσικών ως ενορχηστρωτής και ως πιανίστας, σε πολλές ηχογραφήσεις και συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μουσική του προσέγγιση συνδυάζει μια μεγάλη γκάμα από στυλ, ισορροπώντας μεταξύ κλασικής μουσικής, τζαζ και world music. Το πρώτο του προσωπικό CD Ονειρέματα, κυκλοφόρησε το 1996. Συμμετείχε ως μουσικός στο άλμπουμ The Athens Concert του θρύλου του σαξοφώνου, Charles Lloyd. Εκτός από συνθέτης και μουσικός ερμηνευτής, δουλεύει επίσης και ως δάσκαλος πιάνου.

Πέτρος Βαρθακούρης | κοντραμπάσο

Ο Πέτρος Βαρθακούρης γεννήθηκε στην Πάρο το 1974. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία επτά ετών. Στη συνέχεια στράφηκε στην κιθάρα, το ηλεκτρικό μπάσο και τελικά στο κοντραμπάσο. Έχει συνεργαστεί στην εγχώρια σκηνή της τζαζ με τους Βασίλη Ρακόπουλο, Σταύρο Λάντσια, Haig Yazdjian, Γιάννη Μπαλίκο, Λητώ Βογιατζόγλου, ενώ εδώ και πολλά χρόνια εμφανίζεται και ηχογραφεί με πολλούς και σημαντικούς Έλληνες συνθέτες και τραγουδοποιούς.

Βασίλης Ποδαράς (Billy Pod) | τύμπανα

Ο Βασίλης Ποδαράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική στα παιδικά του χρόνια και τα ντραμς έγιναν πάθος γι’ αυτόν από την ηλικία των εννέα ετών. Μελέτησε κλασικό πιάνο και βιολί και αργότερα πήρε πτυχίο και μεταπτυχιακό στα τζαζ ντραμς από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τιμήθηκε ως ένας από τους δέκα καλύτερους νέους ντράμερ του 2019 από το γαλλικό περιοδικό Batterie. Έχει παίξει σε διεθνή φεστιβάλ και χώρους στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία (ανάμεσά τους τα Pori Jazz Festival, London Jazz Festival, Taichung Jazz Festival και Made in New York Jazz Gala). Ταυτόχρονα είναι ένας από τους περιζήτητους ντράμερ της ελληνικής σκηνής εδώ και αρκετά χρόνια.

Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες διεθνούς κλάσης όπως ο Manfred Schoof, ο JD Walter, ο Rufus Reid, ο Craig Bailey, ο Olivier Temime, ο Tivon Pennicott, ο Gilad Atzmon και με όλο το φάσμα των καλλιτεχνών της εγχώριας τζαζ σκηνής. Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος του Next Step Quintet, ενώ το πρώτο του άλμπουμ Drums to heal Society, κυκλοφόρησε το 2019. Από τις αρχές του 2020 ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, ενώ το φθινόπωρο θα ηχογραφήσει το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, συνεργαζόμενος με Βρετανούς μουσικούς.

Γιώτης Κιουρτσόγλου Yiotopia

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 21:00

Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες του εγχώριου μουσικού στερεώματος, με σπουδαία πορεία εντός κι εκτός συνόρων. Όντας ήδη περίπου τρεις δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας, έρχεται να παρουσιάσει ένα νέο προσωπικό του εγχείρημα. Την πρώτη ζωντανή παρουσίαση των νέων του συνθέσεων, οι οποίες πρόκειται να ηχογραφηθούν σύντομα. Θα παρουσιαστούν επίσης κομμάτια από το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Hapopsis, καθώς επίσης και επιλεγμένες διασκευές. Έτσι, δεκαέξι χρόνια μετά το πρώτο άλμπουμ, επανέρχεται στο πάντρεμα της σύγχρονης τζαζ με την ελληνική μουσική παράδοση, «το δικό μας soul», όπως ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά. Το Yiotopia είναι ένας πολύχρωμος μουσικός καμβάς που συνδυάζει την παράδοση με το σήμερα, τη νοσταλγία με την ενέργεια, το πάθος με τη χαρά της αναζήτησης και της δημιουργίας. Μαζί του επί σκηνής το καινούριο του σχήμα, που αποτελείται από σημαντικούς μουσικούς με σπουδαία πορεία. Συγκεκριμένα είναι ο επί χρόνια συνεργάτης του Ντέιβιντ Λιντς στο σαξόφωνο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τρομπέτα, ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος στο τρομπόνι, ο Βαγγέλης Στεφανόπουλος στα πλήκτρα και ο Στέφανος Δημητρίου στα τύμπανα.

Συντελεστές:

Πλήκτρα, Πιάνο: Βαγγέλης Στεφανόπουλος

Τρομπέτα: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Σαξόφωνο: Ντέιβιντ Λιντς

Τρομπόνι: Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Μπάσο: Γιώτης Κιουρτσόγλου

Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου

Ηχοληψία: Γιάννης Τούντας

Βιογραφικά Συντελεστών

Βαγγέλης Στεφανόπουλος | keyboard, πιάνο

Ο Βαγγέλης Στεφανόπουλος ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη μουσική σε πολύ μικρή ηλικία, μελετώντας αρχικά πιάνο και βιολί. Αργότερα πέρασε στη σύνθεση, ενώ είναι αυτοδίδακτος στην ηλεκτρική κιθάρα. Ακολούθησε σπουδές στο κλασικό πιάνο με τον Yonty Solomon στο Trinity College of Music του Λονδίνου. Έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμα φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους, μεταξύ των οποίων τα Idyllwild Arts (Καλιφόρνια), Mama Jazz (Λιθουανία), Amsec (Αυστρία), Technopolis (Αθήνα), Jazzablanca (Μαρόκο), αλλά και σε πολλά τζαζ κλαμπ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η δουλειά του δεν περιορίζεται στην τζαζ και την αυτοσχεδιαστική μουσική, καθώς έχει συμμετάσχει σε πολλά project ως παραγωγός και ενορχηστρωτής.

Το πρώτο του άλμπουμ Sailing on a Marsipus με το Vagelis Stefanopoulos Trio κυκλοφόρησε το 2012 για να ακολουθήσει το Singularity Project το 2015 και το Idylwild Suite το 2020. Τα τελευταία χρόνια περιοδεύει και εμφανίζεται με το project Scrap Music, σε συνεργασία με άλλους μουσικούς που έχουν κι αυτοί επιρροές από διαφορετικά μουσικά είδη. Η γενική ιδέα αυτού του σχήματος βασίζεται στη χρήση ενός loop station που δίνει τη δυνατότητα για επιτόπιες ενορχηστρώσεις και συνθέσεις, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία και πρόβες. Μερικοί από τους καλλιτέχνες που έχει συνεργαστεί ο Βαγγέλης Στεφανόπουλος είναι οι JD Walter, Dave de Rose, David Lynch, Σταύρος Λάντσιας, Γιώργος Κοντραφούρης, Γιάννης Αγγελόπουλος και πολλοί ακόμη.

Δημήτρης Παπαδόπουλος | τρομπέτα

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Είναι διπλωματούχος σολίστ τρομπέτας του Ωδείου Αθηνών. Οι μουσικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες της διεθνούς τζαζ σκηνής, καθώς και πλήθος ηχογραφήσεων σε όλα τα μουσικά στυλ. Ενδεικτικά αναφέρονται: Κουιντέτο Δημήτρη Καλαντζή, Αθηναϊκό Κουιντέτο Δημήτρη Βασιλάκη, Yiorgos Fakanas Group, Sami Amiris Quintet, Τάκης Πατερέλης, Βασίλης Ξενόπουλος, Tony Lakatos, Love Affair Big Band, Latin All Stars del Palenque, Bellevue Cadillac, Kostas Konstantinou Quartet, Athens Jazz Legacy Quintet, B.F.A.M., Panos Tziniolis Sextet κ.α. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος συνεργάζεται σταθερά με την Big Band του Δήμου Αθηναίων και από το 2013 εργάζεται ως καθηγητής τρομπέτας στο τμήμα τζαζ του Ωδείου Αθηνών καθώς και στο Ωδείο Τέχνης του Γιώργου Φακανά.

Βασίλης Παναγιωτόπουλος | τρομπόνι

Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε το 1990 στην Καλαμάτα. Έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική σε ηλικία 10 χρονών στη Δημοτική Φιλαρμονική και φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο και στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας από όπου αποφοίτησε με πτυχίο αρμονίας (2007) με καθηγητή τον κ. Κώστα Νικολέα, δίπλωμα τρομπονιού (2011) με καθηγητή τον κ. Σπύρο Φαρούγγια και με δίπλωμα πιάνου (2013) με καθηγήτρια την κα. Νέλλη Σεμιτέκολο. Το 2008 εισήχθη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ αποσπώντας στα δυο μουσικά μαθήματα των εισαγωγικών, εξετάσεων τον καλύτερο βαθμό πανελληνίως. Έχει συμμετάσχει σε παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Καμεράτα και της Big Band του Δήμου Αθηναίων, ενώ έχει πάρει μέρος σε θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου με σκηνοθέτες τους Νίκο Καραθάνο, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, Σοφία Βγενοπούλου κ.α., καθώς και σε άλλες θεατρικές παραστάσεις με σκηνοθέτες τους Δημήτρη Τάρλοου, Λάκη Λαζόπουλο, Σοφία Πάσχου. Έχει συνθέσει μουσική για την παράσταση Tanz του Κλαους Μανν, (σκηνοθ. Γιάννη Παναγόπουλου) και για τους τίτλους της τηλεοπτικής σειράς Το σόι μου. Επίσης έχει συμπράξει σε συναυλίες, ηχογραφήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και αφιερώματα με συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως: David Lynch, Locomondo, Burger Project, Μάρθα Φριντζήλα, Νίκος Πλατύραχος, Γιώργος Νταλάρας, Χάρις Αλεξίου, Ματούλα Ζαμάνη κ.ά. καθώς και με μικρότερα συγκροτήματα σε μουσικές σκηνές της Αθήνας.

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1965. Ξεκίνησε να μαθαίνει κιθάρα το 1981. Δυο χρόνια αργότερα στράφηκε στο ηλεκτρικό μπάσο και στο χώρο της τζαζ. Μελέτησε τζαζ θεωρία και αρμονία με το Θεόδωρο Καπηλίδη. Μαζί με τους Θεόδωρο και Νίκο Καπηλίδη δημιούργησαν το electric jazz trio. Το 1988 φοίτησε στο Musician’s Institute του Los Angeles όπου διδάχτηκε την τεχνική του μπάσου από τους Gary Willis, ο Bob Magnuson και Jeff Berlin. To 1989 αποφοίτησε με το βραβείο του The most improved student of the year (ο σπουδαστής με τη μεγαλύτερη πρόοδο της χρονιάς), ενώ προτάθηκε και για τον τίτλο του the most outstanding player (ο πιο ξεχωριστός ερμηνευτής).

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εμφανίστηκε με τους electric jazz trio και μαζί ηχογράφησαν δυο δίσκους. Το 1993 ηχογράφησε με τον Ισραηλινό κιθαρίστα Lior Yekutelli και τον Ελβετό ντράμερ Mark Halbeer το δίσκο Exit κι εμφανίστηκε σε διάφορα clubs στην Ελλάδα και την Ευρώπη με την Έλλη Πασπαλά και τον David Lynch. To 1996 μαζί με τον κιθαρίστα Κώστα Μπαλταζάνη και το ντράμερ Πέτρο Κούρτη δημιούργησαν το τρίο Ίασις με τους οποίους κυκλοφόρησαν τρεις δίσκους, ενώ την ίδια περίοδο μαζί με τον David Lynch και το Σταύρο Λάντσια σχημάτισαν τους θρυλικούς Human Touch. Έχει καταγράψει αναρίθμητες συνεργασίες με τους κορυφαίους δημιουργούς, τραγουδοποιούς και ερμηνευτές ολόκληρου του εγχώριου μουσικού στερεώματος και θεωρείται από τους κορυφαίους Έλληνες μπασίστες όλων των εποχών, ένας μουσικός με ατελείωτη θέληση για αναζήτηση και νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις.

Στέφανος Δημητρίου | τύμπανα

Ο Στέφανος Δημητρίου ξεκίνησε να παίζει drums σε ηλικία 16 χρονών. Στο Βόλο απ’ όπου και κατάγεται, ασχολήθηκε ερασιτεχνικά παίζοντας σε διάφορα groups. Στη συνέχεια σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών για δύο χρόνια. Από το 1985 και για 8 χρόνια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ακολουθούν διάφορες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Χαρούλα Αλεξίου, ο Μίκης Θεοδωράκης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Διονύσης Τσακνής, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης κ.α., τόσο δισκογραφικά, όσο και συναυλιακά. Υπήρξε μεταξύ άλλων μέλος των σχημάτων Loud Jazz και Power Trio (μαζί με τους Σταύρο Λάντσια και Γιώτη Κιουρτσόγλου), αλλά και των Trias (με τους Αποστόλη Άνθιμο και Χρήστο Παπαδόπουλο) με τους οποίους έχει στο ενεργητικό του ένα live CD (THEATRO) από συναυλίες που έγιναν στο εξωτερικό. Το 2001 συμμετείχε σε συναυλίες στο Δ.Θ. Βόλου και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τον τρομπετίστα της τζαζ Arturo Sandoval. Το 2003 συνεργάστηκε με το Modern Music School (MMS) απ’ όπου προσκαλείται και λαμβάνει μέρος σε drum camp στη Γερμανία με drummers όπως ο Thomas Lang, ο Johnny Rabb, ο Steve Alexander και άλλοι. Έχει διδάξει στο Ωδείο Πολυρρυθμία, στο Ωδείο Τέχνης Γ. Φακανά και σε πολλά ακόμη.

Menios Gounaris Trio | Set in Motion

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 21:00-21:45

Tο Jazz in Progress Festival παρουσιάζει ένα εντελώς καινούριο σχήμα της εγχώριας τζαζ σκηνής, με τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Ο πιανίστας και συνθέτης Μένιος Γούναρης, μετά τη συμμετοχή του στο ηλεκτρικό κουαρτέτο Flood και το πρώτο τους άλμπουμ First Drop που κυκλοφόρησε ψηφιακά τον Σεπτέμβριο του 2020, έρχεται να μας συστήσει το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Set in motion, που πρόκειται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2021. Πρόκειται για έναν δίσκο εμπνευσμένο και ηχογραφημένο εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που προσπαθεί να αποτυπώσει την ανάγκη για δράση και δημιουργία, όπως άλλωστε μαρτυρά και ο τίτλος του, Set in motion (αυτό που τίθεται σε κίνηση). Μαζί με τους ταλαντούχους μουσικούς Γρηγόρη Θεοδωρίδη στο κοντραμπάσο και Παναγιώτη Κωστόπουλο στα τύμπανα, ο Μένιος Γούναρης από το πιάνο παρουσιάζει τον προσωπικό του ήχο, κινούμενος στο χώρο της μοντέρνας τζαζ.

Συντελεστές:

Πιάνο: Μένιος Γούναρης

Κοντραμπάσο: Γρηγόρης Θεοδωρίδης

Τύμπανα: Παναγιώτης Κωστόπουλος

Βιογραφικά Συντελεστών

Μένιος Γούναρης | πιάνο

Ο Μένιος Γούναρης γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1983. Σπούδασε κλασικό πιάνο και θεωρητικά με τον Κωνσταντίνο Κοτίνη, στο ωδείο Σύγχρονης Τέχνης. Από το 2003 ως το 2006 παρακολούθησε μαθήματα τζαζ πιάνου στο Δημοτικό ωδείο Πατρών, με καθηγητή τον Γιώργο Μεταξά. Την περίοδο 2008-2010 μελέτησε τζαζ πιάνο και αρμονία με τον Σταύρο Λάντσια. Την ίδια περίοδο δημιούργησε το δικό του τρίο με το οποίο εμφανίστηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το 2011 συνέχισε τις σπουδές του στο Κονσερβατόριο της Ουτρέχτης με τους Bert van den Brink και Randal Corsen. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Κωστής Μαραβέγιας, Κώστας Λειβαδάς, Πέννυ Μπαλταντζή, Ζωή Παπαδοπούλου, Ματούλα Ζαμάνη και έχει συμμετάσχει ως πιανίστας σε θεατρικές παραστάσεις σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Γκόνη. Είναι σταθερό μέλος του Τάκης Μπαρμπέρης Group. Το 2020 κυκλοφόρησε ψηφιακά το άλμπουμ του σχήματος Flood με τίτλο First Drop.

Γρηγόρης Θεοδωρίδης | κοντραμπάσο

Ο κοντραμπασίστας Γρηγόρης Θεοδωρίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αγρίνιο. Παρ’ όλες τις δυσκολίες της Ελληνικής επαρχίας κατάφερε να ασχοληθεί σοβαρά με την μουσική από μικρή ηλικία και να εντρυφήσει στην τζαζ και την αυτοσχεδιαστική μουσική. Στα 17 του χρόνια, μετακόμισε στην Αθήνα και έκανε σπουδές τζαζ και κλασικού κοντραμπάσου. Το 2011 μετακόμισε στην Ολλανδία για να σπουδάσει ερμηνεία τζαζ (jazz performance) στο βασιλικό Κονσερβατόριο της Χάγης και το 2016 έλαβε το δίπλωμά του με άριστα.

Από το 2017 ταξίδεψε και έπαιξε μουσική σε φεστιβάλ στην Ευρώπη, σε jazz venues στη Νέα Υόρκη, το Τόκυο, τη Σανγκάη, το Λονδίνο, την Κοπεγχάγη και αλλού. Στα ταξίδια του στην Νέα Υόρκη υπήρξε μαθητής του θρυλικού κοντραμπασίστα Ron Carter, καθώς και του Orlando le Fleming. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και διαλέξεις των Larry Grenadier, Joe Martin, Brad Mehldau, Jeff Ballard, Enrico Pieranunzi, Mark Guiliana, John Patitucci, Vijay Iyer και David Liebman κ.ά.

Έχει συνεργαστεί με πολλούς από τους καλύτερους τζαζ μουσικούς της Ευρώπης όπως οι Juraj Stanik, Eric Ineke, Rik Mol, Attila Gyarfas, Thomas Maasz (οι δυο τελευταίοι είναι και τα μέλη του προσωπικού του τρίο). Σε συνεργασία με την Ιαπωνικής καταγωγής πιανίστρια Mikiko Nagatake, ετοιμάζουν την ηχογράφηση του πρώτου του προσωπικού δίσκου. Φέτος το καλοκαίρι δημιούργησε μαζί με τον σαξοφωνίστα Δημήτρη Παντελιά και το ντράμερ Στέφανο Χυτήρη ένα αυτοσχεδιαστικό τρίο, με το οποίο περιόδευσε στην Κρήτη.

Παναγιώτης Κωστόπουλος | τύμπανα

O Παναγιώτης Κωστόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1991. Στην ηλικία των 13 ετών άρχισε μαθήματα ντραμς με τον Κώστα Κονδύλη και τα επόμενα χρόνια με τον Βαγγέλη Γκούμα και τον Σωτήρη Ντούβα. Το 2013 έγινε δεκτός με υποτροφία στο New School for Jazz and Contemporary Music της Νέας Υόρκης. Πολύ γρήγορα πήρε τη θέση του ντράμερ στην μπάντα του Billy Harper, Billy Harper Voices. Εκεί συνεργάστηκε με την Jazzmeia Horn και την Charenee Wade. Το 2015, με την άφιξή του στην Ελλάδα άρχισε να συνεργάζεται με τα κορυφαία ονόματα της Ελληνικής τζαζ σκηνής και με διάφορα μουσικά σχήματα. Έχει συνεργαστεί με τη Σύγχρονη Ορχήστρα της ΕΡΤ, ενώ με το Κουιντέτο του εμφανίστηκε στο πανόραμα Τζαζ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην Αθήνα. Έχει επίσης συνεργαστεί με τον Αμερικανό κιθαρίστα Freddie Bryant και τη γνωστή τραγουδίστρια Barbara Luna. Μέλος πολλών και πολυσχιδών σχημάτων και με πλούσια δισκογραφία στην βραχύβια μουσική του πορεία, θεωρείται από τους πλέον ταλαντούχους κι ελπιδοφόρους μουσικούς της γενιάς του.

Human Touch

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 22:15-23:45

Tο τρίο Human Touch των David Lynch στο σαξόφωνο, Σταύρου Λάντσια στα τύμπανα και Γιώτη Κιουρτσόγλου στο μπάσο, εξακολουθεί για περισσότερα από εικοσιπέντε χρόνια να παραμένει ένα από τα πιο γνωστά και αναγνωρισμένα συγκροτήματα σε ολόκληρο το ελληνικό μουσικό στερέωμα και να ταξιδεύει το μουσικόφιλο κοινό της χώρας μας και όχι μόνο με την ίδια συνέπεια και την ίδια δυναμική. Παραμένοντας αναλλοίωτο στο χρόνο, είναι ένα σχήμα που εξακολουθεί να έχει το δικό του πιστό κι αφοσιωμένο κοινό. Στο εξωτερικό έχουν χαρακτηρισθεί ως The Best Kept Musical Secret in the Balkans (το καλύτερα κρυμμένο μουσικό μυστικό των Βαλκανίων) και στην Ελλάδα είναι ένα από τα πλέον σημαντικά κι αναγνωρίσιμα jazz σχήματα. Οι τρεις μουσικοί που το αποτελούν, καταξιωμένοι και φημισμένοι εντός κι εκτός συνόρων εδώ και χρόνια, έχουν διαγράψει μια σπουδαία πορεία τόσο κοινή όσο και αυτόνομη. Έχοντας αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στον χώρο της μουσικής, κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμών και ηχοχρωμάτων. Οι Human Touch έχουν εμφανιστεί σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της χώρας, αλλά και σε πολλά σημαντικά φεστιβάλ του εξωτερικού, όπου – ειδικά στην Ευρώπη – έχουν αποκτήσει ένα ενθουσιώδες κοινό. Στο ενεργητικό τους υπάρχουν παρόλα αυτά μόλις δυο cd, το ομώνυμο (Human Touch) το 1997 και το Movin’ το 2004.

Συντελεστές:

Σαξόφωνο: David Lynch

Μπάσο: Γιώτης Κιουρτσόγλου

Τύμπανα – πιάνο: Σταύρος Λάντσιας

Ηχοληψία: Γιάννης Τούντας

Βιογραφικά Συντελεστών

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1965. Ξεκίνησε να μαθαίνει κιθάρα το 1981. Δυο χρόνια αργότερα στράφηκε στο ηλεκτρικό μπάσο και στο χώρο της τζαζ. Μελέτησε τζαζ θεωρία και αρμονία με το Θεόδωρο Καπηλίδη. Μαζί με τους Θεόδωρο και Νίκο Καπηλίδη δημιούργησαν το electric jazz trio. Το 1988 φοίτησε στο Musician’s Institute του Los Angeles όπου διδάχτηκε την τεχνική του μπάσου από τους Gary Willis, ο Bob Magnuson και Jeff Berlin. To 1989 αποφοίτησε με το βραβείο του The most improved student of the year (ο σπουδαστής με τη μεγαλύτερη πρόοδο της χρονιάς), ενώ προτάθηκε και για τον τίτλο του the most outstanding player (ο πιο ξεχωριστός ερμηνευτής).

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εμφανίστηκε με τους electric jazz trio και μαζί ηχογράφησαν δυο δίσκους. Το 1993 ηχογράφησε με τον Ισραηλινό κιθαρίστα Lior Yekutelli και τον Ελβετό ντράμερ Mark Halbeer το δίσκο Exit κι εμφανίστηκε σε διάφορα clubs στην Ελλάδα και την Ευρώπη με την Έλλη Πασπαλά και τον David Lynch. To 1996 μαζί με τον κιθαρίστα Κώστα Μπαλταζάνη και το ντράμερ Πέτρο Κούρτη δημιούργησαν το τρίο Ίασις με τους οποίους κυκλοφόρησαν τρεις δίσκους, ενώ την ίδια περίοδο μαζί με τον David Lynch και το Σταύρο Λάντσια σχημάτισαν τους θρυλικούς Human Touch. Έχει καταγράψει αναρίθμητες συνεργασίες με τους κορυφαίους δημιουργούς, τραγουδοποιούς και ερμηνευτές ολόκληρου του εγχώριου μουσικού στερεώματος και θεωρείται από τους κορυφαίους Έλληνες μπασίστες όλων των εποχών, ένας μουσικός με ατελείωτη θέληση για αναζήτηση και νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις.

Σταύρος Λάντσιας | τύμπανα – πιάνο

O Σταύρος Λάντσιας γεννήθηκε στη Κύπρο το 1966. Σπούδασε κλασσικό πιάνο και θεωρία μουσικής στο Ελληνικό Ωδείο Λευκωσίας με την καθηγήτρια Πίτσα Σπυριδάκη. Το 1986 μεταβαίνει στην Αμερική, όπου παίρνει δίπλωμα ενορχήστρωσης (Bachellor Of Music Degree in Commercial Arranging) από το Berklee College of Music της Βοστώνης. Παρακολουθεί επίσης μαθήματα για σύνθεση μουσικής κινηματογράφου. Διακρίνεται με τα βραβεία Count Basie Jazz Masters award for pianists 1989 και Quincy Jones Jazz Masters award for arrangers 1990. Μετά το Berklee συνεχίζει σπουδές τζαζ πιάνου και αυτοσχεδιασμού με τον διεθνούς φήμης καθηγητή Charlie Banakos. Το 1992 έρχεται στην Αθήνα, όπου εργάζεται κυρίως ως ενορχηστρωτής-πιανίστας στην ελληνική δισκογραφία, τηλεόραση και το θέατρο.

O Σταύρος Λάντσιας χαίρει μεγάλης εκτίμησης ως πιανίστας και έχει συνεργαστεί με πλειάδα σημαντικών καλλιτεχνών όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Έλλη Πασπαλά, ο Aλκίνοος Iωαννίδης, ο Ορφέας Περίδης, η Eλένη Καραΐνδρου, ο Nίκος Ξυδάκης, η Xαρις Aλεξίου, ο Γιώργος Nταλάρας, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Γιάννης Χαρούλης και η Ελένη Βιτάλη. Παρουσίασε συνθέσεις του για πρώτη φορά με τους Human Touch. H αμιγώς προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνει τα άλμπουμ Επιστροφή (1999), Ταξίδι μιας νότας (2002) και Ημερολόγιο Ονείρων (2011), ενώ το 2000 κυκλοφόρησε η ζωντανή ηχογράφηση με την Έλλη Πασπαλά και τον David Lynch και το 2008 κυκλοφόρησε το CD-DVD Ο Πυρήνας, με μουσική από τις ζωντανές εμφανίσεις του με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Γιώτη Κιουρτσόγλου. O Σταύρος Λάντσιας δραστηριοποιείται και στον εκπαιδευτικό τομέα δίνοντας σεμινάρια και μαθήματα.

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας: Metaxa Hospitality Group | Karatarakis hotels & restaurants