Hράκλειο:Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίζεται την Τρίτη 18 Ιουνίου το μεγάλο καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου «Τέχνη καθ’ οδόν»

Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίζεται την Τρίτη 18 Ιουνίου η δεύτερη ημέρα μεγάλο το καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Καλοκαιριού «Τέχνη καθ’ οδόν». Από τις 17 έως τις 30 Ιουνίου το Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν 2024», θα προσφέρει χαρά και ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από 100 και πλέον εκδηλώσεις και δράσεις, μετατρέποντας τον Δήμο μας σε μια μεγάλη σκηνή καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Οι εκδηλώσεις την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (στοά Ν.Χ. Γιανναδάκη)

09:00 Ξεκινάει το Τριήμερο Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου! Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Ώρες παζαριού: Τρίτη και Πέμπτη 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Τετάρτη 09:00 -14:30

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

10:00 -12:30 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Να ‘μουν γάργαρο νερό» με θέμα την ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου από την Ενετική περίοδο ως σήμερα. Ξεκινώντας από τις κρήνες και τα πηγάδια θα κάνουμε έναν περίπατο στην ιστορία της ύδρευσης της πόλης. Μέσα από τον πειραματισμό, θα γνωρίσουμε τον κύκλο του νερού, θα μάθουμε πώς έρχεται το νερό στην πόλη στο πέρασμα των χρόνων και θα ανακαλύψουμε τρόπους για να προστατεύουμε και να διαφυλάσσουμε τους υδάτινους πόρους.

*Για παιδιά από 6 ετών και ενήλικες

Ελεύθερη συμμετοχή (απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)

Πληροφορίες – Κρατήσεις: καθημερινά 09:15-17:00 2810 283219 (εσωτ. 101) / 13:00-16:30 2810 288708 (εσωτ. 106)

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (αυλή)

18:00 -22:00 Σκάκι στο Τέχνη Καθ’ Οδόν! … Αγώνες Γρήγορου Σκακιού (Blitz)

Στους αγώνες blitz κάθε παίκτης έχει συνολικό χρόνο 3 λεπτά για όλη την παρτίδα και δύο δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση που πραγματοποιεί. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό!

Σε όλη τη διάρκεια της δράσης θα υπάρχουν επίσης, 10 επιτραπέζιες σκακιέρες καθώς και μια επιδαπέδια σκακιέρα για τους λάτρεις του παιχνιδιού και για όσους θέλουν να μάθουν Σκάκι!

Πύλη Ιησού (καινούργια πόρτα)

18:30 Εκπαιδευτικός περίπατος για ενήλικες από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη (ΜΝΚ): «Στα Βήματα του Καζαντζάκη… Μεγάλο Κάστρο»

Πώς ήταν το Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη; Πού βρισκόταν η γειτονιά του και πώς ήταν η ζωή στην πόλη του Ηρακλείου; Μέσα από τον εκπαιδευτικό περίπατο «Στα Βήματα του Καζαντζάκη… Μεγάλο Κάστρο» θα περιηγηθούμε, κάνοντας ένα ταξίδι στον χρόνο, στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο οικουμενικός συγγραφέας. Θα ακολουθήσουμε μία διαδρομή που περιλαμβάνει σημεία της πόλης τα οποία περιγράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στα μυθιστορήματά του και θα τα συνδέσουμε με επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο του.

Διάρκεια εκπαιδευτικού περιπάτου: 1,5 ώρα

Σημείο εκκίνησης: «Μικρός Άγιος Μηνάς»

Σημείο λήξης περίπατου: Προμαχώνας Μαρτινέγκο – Τάφος Καζαντζάκη

Για τη συμμετοχή στον περίπατο προτείνονται άνετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια, καπέλο και νερό.

Σχεδιασμός-υλοποίηση δράσης: Χαρά Βαβαδάκη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων ΜΝΚ

Βαγγέλης Χαριτόπουλος, Υπεύθυνος Περιοδικών Εκθέσεων και Προγραμμάτων ΜΝΚ

Για δηλώσεις συμμετοχής και κράτηση θέσης επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη. Τ.: 2810741689

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

19:00 -21:00 Εργαστήριο συντήρησης βιβλίων: «Τα ΒΙΒΛΙΑ και τα μάτια σας!».

Χρειάζονται και αυτά την φροντίδα τους. Γίνε και εσύ συντηρητής.

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου συντήρησης παλαιών βιβλίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης ξεδιπλώνει και μας μεταφέρει στα μυστικά της συντήρησης ενός βιβλίου αλλά και στον τρόπο διαφύλαξης του και προστασίας του, δηλαδή τις πρώτες βοήθειες.

Η τέχνη της συντήρησης των βιβλίων, η αξία των παλαιών βιβλίων και η διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι ο σκοπός αυτού του προγράμματος.

Ελάτε με τα δικά σας βιβλία που χρειάζονται φροντίδα!!

Πλατεία Αγίου Τίτου

20:00 -22:30 Συναυλία με τους Kultur Multur! Η πιο χαρούμενη μουσική παρέα έχει σκοπό να προσφέρει απλόχερα διασκέδαση σε παιδιά κάθε ηλικίας, με αγαπημένα τραγούδια γνωστών συνθετών, δημοτικά τραγούδια και πρωτότυπες συνθέσεις του συγκροτήματος. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να τραγουδήσουμε και να ταξιδέψουμε στον κόσμο των Kultur Multur!

Οι Kultur Multur είναι οι: Ευτυχία Βαρούχα (φωνητικά), Ξενοφών Ζαμπούλης (ακουστική κιθάρα, φωνητικά), Γιάννης Μητάκης (ντραμς, κρουστά), Αριάδνη Πρατικάκη (βιολί, φωνητικά), Μαρία Ταβαντζοπούλου (φωνητικά), Ιάκωβος Τριχάκης (πιάνο, φωνητικά), Λευτέρης Τριχάκης (ηλ. κιθάρα), Νίκος Χρηστάκης (ακορντεόν, φυσαρμόνικα, φωνητικά)

Συνεχίζουν οι Dogs n’ Rats, σε μια μουσική περιπλάνηση με επιρροές από τη Rock και Blues σκηνή!

Συντελεστές: Βασίλης Βαλάτας – Ελένη Κασωτάκη (Φωνητικά), Λευτέρης Τριχάκης (Κιθάρα), Αντώνης Σπανάκης (Μπάσο), Ιάκωβος Τριχάκης (Πλήκτρα), Κωστής Μαθιουδάκης (Τύμπανα)

Αίθριο Βασιλικής Αγίου Μάρκου

21:00 Βραδιά Tango στο κέντρο της πόλης! Ο σύλλογος TANGONEΟN μας προσκαλεί να αφεθούμε στη μαγεία του tango!

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης

21:00 Μουσικοχορευτική παράσταση με τον Θανάση Μαυρόκωστα και χορευτές από τις σχολές “Μαυρόκωστα”.

Θερινός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ»

21:00 Προβολές Ταινιών Μικρού Μήκους

The Other Way Around (Anna Vasof, 7′), Pendulus (Dimitris Gotsis, 18′), Iota Period Omega (Alexis Alexiou, 14′), L’ acqua che passa (Kallia Papadaki, 33′)

Πάρκο Γεωργιάδη

21:00 «Η απίθανη περιπέτεια του Καραγκιόζη»: παράσταση θεάτρου σκιών με τον Άθω Δανέλλη & το Θέατρο Σκιών Κρήτης!

Πλατεία Ελευθερίας

21:30 «Νύχτα Μαγική»: Τέσσερις ξεχωριστοί καλλιτέχνες, μας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια από την αρχή της ελληνικής δισκογραφίας μέχρι σήμερα.

Μια νύχτα μαγική με γλυκιές μελωδίες και όμορφες αναμνήσεις!

Άννα Φραντσέσκα Ζανδέ (φωνή), Διονύσης Παπαμήτσος (πιάνο – φωνή), Τηλέμαχος Αθανασιάδης (μπουζούκι – φωνή) και Δημήτρης Ζαχαριουδάκης -ΧαΪνης (κιθάρα – φωνή).

Συνεχίζουν οι εκθέσεις:

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

«Ψηφοθετώντας … » Έκθεση ψηφιδωτών έργων από τον Σύλλογο Μικρασιατών Κρήτης “Ο Άγιος Πολύκαρπος”.

Ο Σύλλογος και το εργαστήριο ψηφιδωτού επιστρέφουν στο Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν» και στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από την ομαδική έκθεση «Ψηφιδογραφίες», του 2020.

“Ψηφοθετώντας” λοιπόν, οι δημιουργοί – μέλη του εργαστηρίου ψηφιδωτού του Συλλόγου, με υπομονή, μεράκι και με την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας Ευαγγελίας Αγιομυργιαννάκη, αποτυπώνουν σε ψηφιδωτό Αγιογραφίες, έργα μεγάλων ζωγράφων, φωτογραφίες αλλά και χρηστικά αντικείμενα και ευφάνταστα διακοσμητικά.

Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννης Χατζημανώλης

Συμμετέχουν: Αγιομυργιαννάκη Ευαγγελία, Ανετάκης Νικόλαος, Αντιμισάρη – Λυρώνη Μαρία, Αντωνάκης Γεώργιος, Αράπογλου – Οικονομάκη Λίζα, Βίτσα Δήμητρα, Δουλγεράκη Μαρία, Δραμουντάνη – Δασκαλάκη Μαρία, Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Καρτσάκης Χαρίλαος, Καφούση Μαρία, Κελαράκης Γεώργιος, Κιόρογλου Χρυσάνθη, Κουγιουμουτζάκη Μαίρη, Κουναλάκη – Χαχλάκη Ελένη, Λενακάκη – Φουντουλάκη Κατερίνα, Λυρώνη Κατερίνα, Μακράκη – Καρασταμάτη Φεβρωνία, Μαμαλάκη Μαρία, Μανιακουδάκη – Αράπογλου Εύα, Μανουρά Μαριλένα, Μαρκογιαννάκη Ελένη, Μπολαράκη Ιωάννα, Παπαδογιάννη – Δαφέρμου Μάγδα, Παπαϊωάννου Μαρία, Παπαστεφανάκη Ευαγγελία, Παρασύρη – Τσιτούρη Αθηνά, Πατεράκη Αλίκη, Πετρίδη Ιωάννα, Πηγάκη Ειρήνη, Πολίτη Μαρία, Σκυβαλάκη Άννα, Σολάκη Εύα, Σοφού Αγγελική, Φανουράκης Δημήτριος, Χριστοδουλάκη – Μπιτζαράκη Μαρία, Ψαρουδάκη Μαρία.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 με Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Σάββατο 09:00 – 14:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Πατάρι Βιβλιοπωλείου Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

«Πορτραίτα»: Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Ίσως είναι εποχή να επιστρέψουμε στο πρόσωπο, να ξανακοιτάξουμε γύρω και μπροστά μας και μέσα μας. Φωτογράφοι, μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζουν πορτραίτα και φέρνουν στην επιφάνεια τον εσωτερικό συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων γύρω μας, που μένει απαρατήρητος μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα.

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 -14:30, Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

«Τοπία της Κρήτης»: Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Φωτογράφοι, μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου υμνούν την Κρήτη με εικόνες από διάφορα μέρη της. Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τοπία που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο, μιας και μέσα από αυτά εμφανίζεται το μεγαλείο του τόπου και οι αντιθέσεις που τον συνθέτουν. Κάθε φωτογράφος χρησιμοποιεί το δικό του στυλ και τις δικές του τεχνικές, για να παρουσιάσει το θέμα του, όμως η τελική αίσθηση που αφήνουν οι φωτογραφίες είναι μία: Θαυμασμός και δέος για την ομορφιά που υπάρχει στη φύση του νησιού.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Λάκκος

«Θαλασσινό τοπίο» – Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Το γαλάζιο υδάτινο τοπίο, μας είναι συχνά ευχάριστη συντροφιά από τότε που ακόμα ήμασταν παιδιά, είναι συχνά αφορμή φαντασίας και στοχασμού, ένας θελκτικός δρόμος που μας καλεί σε ταξίδια, άγνωστα μέρη και περιπέτειες που η στεριά θαρρούμε μας στερεί.

Λαός θαλασσινός…Πώς είναι δυνατόν η θάλασσα να μην εμπνεύσει;

Μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζουν έργα τους με θαλασσινά τοπία, άλλοτε όπως τα βλέπουν, άλλοτε ως σκηνοθετικό πλαίσιο, άλλοτε ως στοιχείο συμβολισμού και αλληγορίας.