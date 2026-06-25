ΚΡΗΤΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνέδριο για τον βιώσιμο τουρισμό στη Μεσόγειο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στις εργασίες του 3ου Συνεδρίου για τον Βιώσιμο Τουρισμό στη Μεσόγειο 2026 (III MED Sustainable Tourism Convention) που πραγματοποιήθηκε 17 – 19 Ιουνίου στη Βαρκελώνη συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου NaTour4CChange.

Με θέμα «Η μετάβαση του Τουρισμού στη Μεσόγειο», φορείς του τουρισμού, εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμμετείχαν στο συνέδριο με επίκεντρο συζήτησης τις νέες πολιτικές για τον τουρισμό, την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση των πόρων, την ψηφιοποίηση, τις προσεγγίσεις της κυκλικής και αναγεννητικής οικονομίας, καθώς και τον ρόλο της μεσογειακής συνεργασίας στη μετάβαση προς πιο βιώσιμα, ανθεκτικά και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλα τουρισμού.

Παράλληλα με το κύριο πρόγραμμα του συνεδρίου, ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης σε μία διαδραστική έκθεση δικτύωσης, η οποία αποτέλεσε σημείο συνάντησης φορέων τουρισμού, οργανισμών και έργων από ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης είχε την δυνατότητα να αναδείξει τις δράσεις που πραγματοποίησε στο πλαίσιο του έργου NaTour4CChange για την προσαρμογή της Ζάκρου και της νήσου Κουφονήσι στην κλιματική αλλαγή καθώς και τοπικά προϊόντα της περιοχής.

Στόχος το έργου Natour4CChange είναι η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού σε περιοχές με ξεχωριστό φυσικό πλούτο συνδέοντας τον τουρισμό με τη φύση με στόχο την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της για την προώθηση ενός πιο βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού τουριστικού μοντέλου, με έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Μετριασμού & Ενεργειακής Αποδοτικότητας Μαρία Αποστολάκη και τον εξωτερικό συνεργάτη του έργου Νίκο Ζερβό.

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