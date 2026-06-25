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Δήμος Χερσονήσου:Ορκωμοσία Αναπληρωματικού Μέλους της Δημοτικής Κοινότητας Ποταμιών

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Χερσονήσου, στις Γούρνες, η ορκωμοσία του Αναπληρωματικού Μέλους του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ποταμιών, κ. Εμμανουήλ Κρανιωτάκη, σε θέση τακτικού μέλους, από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Ο κ. Κρανιωτάκης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την τοπική κοινότητα, με διάθεση προσφοράς και συνεργασίας, συμβάλλοντας στη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Συμβουλίου και στην προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τις Ποταμιές.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, καθώς η ανάληψη των νέων καθηκόντων συνδέεται με την πρόσφατη απώλεια του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ποταμιών, Γεράσιμου Κόμη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τον τόπο του με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για την τοπική κοινωνία. Η προσφορά του αποτελεί σημείο αναφοράς και παρακαταθήκη για όλους.

«Σήμερα καλωσορίζουμε τον κ. Εμμανουήλ Κρανιωτάκη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα με διάθεση προσφοράς και ευθύνης προς την κοινότητα των Ποταμιών και μαζί με τον πρόεδρο Γεώργιο Δανελάκη και το άλλο μέλος Νικόλαο Μιγαδάκη αποτελούν το Συμβούλιο της Κοινότητας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η συμμετοχή στα κοινά κι η ενεργός δράση αποτελούν βασικό στοιχείο της ζωντανής και υγιούς τοπικής αυτοδιοίκησης που θέλουμε να υπηρετούμε. Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε παρά να θυμόμαστε με σεβασμό τον Γεράσιμο Κόμη, έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα προσφοράς και ήθους. Η μνήμη του μάς συνοδεύει, ενώ το έργο του είμαι βέβαιος πως θα συνεχιστεί με ευαισθησία, σεβασμό και συνέπεια».

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