Συνελήφθη ένα άτομο για άσκοπους πυροβολισμούς στο Ηράκλειο

Επιπλέον συνελήφθησαν ακόμα -4- ημεδαποί για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -9- κυνηγετικά όπλα, πιστόλι με γεμιστήρες, αυτοσχέδιο πιστόλι στυλό φυσίγγια και κάλυκες

Συνελήφθησαν, χθες (24.06.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς της Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου πέντε (5) ημεδαποί (τέσσερις άντρες και γυναίκα) ηλικίας από 25 έως 60 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και κατά περίπτωση ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ειδικότερα χθες (24.06.2026) πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Από αστυνομικούς του Β΄Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο χώρο που έλαβε χώρα η εκδήλωση, όπου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν (5) κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων και συνελήφθη ο 25χρονος για τη ρίψη των άσκοπων πυροβολισμών.

Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες στην οικία και σε αποθηκευτικό χώρο που κατέχουν και χρησιμοποιούν από κοινού οι συλληφθέντες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -1- πιστόλι με -2- γεμιστήρες,

• -9- κυνηγητικά όπλα,

• -1- αυτοσχέδιος σιγαστήρας,

• -1- αυτοσχέδιο πιστόλι στυλό,

• -278- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

• -3- κάλυκες σε μπρελόκ,

• κοντάκι καραμπίνας,

• δοχείο περιέχον σφαιρίδια αεροβόλου,

• -1- βολίδα,

• -6- μαχαίρια,

• -1 μεταλλικό ξίφος με τη θήκη του,

• -1 λαστιχένια ράβδο – γκλόπ,

• -3- φυσιγγιοθήκες

Για τα ανωτέρω είδη οπλισμού κινήθηκαν διαδικασίες ανάκλησης των σχετικών αδειών και αφαίρεσης τους.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου