Ηράκλειο:Η Βιάννος εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης

Σημαντική ενίσχυση για την επάρκεια νερού στην Κρήτη

«Η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μια πρόκληση του μέλλοντος. Είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά, με ολοένα και μεγαλύτερες επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία, τον πρωτογενή τομέα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, η διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά ως μια σταθερή εθνική προτεραιότητα που απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και ουσιαστικές επενδύσεις.

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, για την ένταξη νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων», καθώς και την παράλληλη προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, η οποία βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας.

Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η ένταξη του Δήμου Βιάννου, μέσω έργων αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης που θα ενισχύσουν την επάρκεια και την ασφάλεια υδροδότησης της περιοχής. Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική,

καθώς η Βιάννος διαθέτει μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες, αναδεικνύει συνεχώς τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Για να μπορέσει όμως αυτή η αναπτυξιακή δυναμική να συνεχιστεί, απαιτούνται οι αναγκαίες υποδομές και, πάνω απ’ όλα, η διασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Δήμαρχο Βιάννου, Παύλο Μπαριτάκη, για τη συστηματική, τεκμηριωμένη και επίμονη προσπάθεια που κατέβαλε ώστε να αναδειχθεί η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου. Από την πρώτη στιγμή στάθηκα δίπλα σε αυτή τη διεκδίκηση, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της Βιάννου και συνολικά της Κρήτης.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα, δεν μπορεί όμως να είναι το τελευταίο. Οι ανάγκες των νησιών μας και πολλών ακόμη τοπικών κοινωνιών παραμένουν μεγάλες και απαιτούν συνέχιση αυτής της πολιτικής με περισσότερους πόρους, περισσότερα έργα και έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα διασφαλίζει την επάρκεια νερού για τις επόμενες γενιές.

Το νερό είναι το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό μας. Η προστασία και η ορθολογική διαχείρισή του αποτελούν επένδυση στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της πατρίδας μας».