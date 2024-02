ΗΠΑ: Μυστήριο με την εν ψυχρώ δολοφονία ζευγαριού μέσα σε μπαρ

Θύμα εν ψυχρώ δολοφονίας έπεσε ένα νιόπαντρο ζευγάρι σε μπαρ του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ.

Η 37χρονη Τζίνα Γουάινγκαρτ και ο 33χρονος Έμερσον Βάινγκαρτ πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν μέσα στο Sports Page Barr όπου η γυναίκα εργαζόταν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 37χρονη ήταν υπάλληλος μερικής απασχόλησης στο μπαρ και ο σύζυγός της πήγαινε συχνά να της κάνει παρέα έως ότου σχολάσει.

Οι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό είναι σε εξέλιξη, χωρίς ακόμη να έχει γίνει κάποια σύλληψη ή να έχουν ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες.

