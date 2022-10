Ηράκλειο:11 Καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ στο 2% των κορυφαίων ερευνητών & επιστημόνων παγκοσμίως για το 2021»

Έντεκα (11) Καθηγητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εμφανίζονται συνολικά στις δύο λίστες κατάταξης της ετήσιας βιβλιομετρικής μελέτης του Καθηγητή John P.A. Ioannidis του Πανεπιστημίου Stanford

Το ερευνητικό έργο που παράγεται από τα μέλη και το επιστημονικό προσωπικό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και η διεθνής αναγνώριση που έχει αποκτήσει επιβεβαιώνονται, για μία ακόμη ακαδημαϊκή χρονιά, από την πρόσφατη ταξινόμηση της ετήσιας βιβλιομετρικής μελέτης του Πανεπιστημίου Stanford που δημοσιεύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 2022.

Η λίστα με τους κορυφαίους ερευνητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο για το 2021, με τίτλο: “September 2022 data-update for Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”

(https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4), αφορά στην κατάταξή τους με αύξουσα σειρά, ανακοινώνεται πλέον κάθε χρόνο και αξιολογεί την επίδοση όλων των ακαδημαϊκών παγκοσμίως.

Η κατάταξη των κορυφαίων επιστημόνων κατά τη μελέτη του Καθηγητή John P.A. Ioannidis βασίζεται σε ένα σύνολο δεικτών που χαρακτηρίζουν το δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο για το 2021 (1η λίστα), καθώς και το συνολικό τους έργο (2η λίστα), και αφορά σε περισσότερους από 8.000.000 επιστήμονες παγκοσμίως. Η μελέτη αυτή είναι αποδεκτή από όλη την επιστημονική κοινότητα και βασίζεται στην απήχηση του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου, και πιο συγκεκριμένα στις αναφορές που έχει λάβει κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον πέντε (5) δημοσιεύσεις σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.

Δέκα (10) Καθηγητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εμφανίζονται στη λίστα με τους κορυφαίους 200.409 επιστήμονες παγκοσμίως για το 2021, οι οποίοι είτε είναι στις πρώτες 100.000 θέσεις της κατάταξης, είτε ανήκουν στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως στην επιστημονική τους περιοχή. Κατά σειρά κατάταξης, πρόκειται για τους Καθηγητές:

1. Κυμάκης Εμμανουήλ – Kymakis Emmanuel – Department of Electrical & Computer Engineering https://ece.hmu.gr/prosopiko/melh-d-e-p/kymakis/

2. Πολυγερινός Παναγιώτης – Polygerinos Panagiotis – Department of Mechanical Engineering https://mech.hmu.gr/polygerinos-panagiotis/

3. Καλδέρης Δημήτριος – Kalderis Dimitrios – Department of Electronic Engineering https://ee.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/12/Kalderis-CV-October-2020.pdf

4. Βερνάρδου Δήμητρα – Vernardou Dimitra – Department of Electrical & Computer Engineering https://ece.hmu.gr/prosopiko/melh-d-e-p/dvernardou/

5. Ποταμίτης Ηλίας – Potamitis Ilyas – Department of Music Technology & Acoustics https://mta.hmu.gr/wp-content/uploads/2022/02/CV_Potamitis_EL.pdf

6. Κατσαπρακάκης Δημήτριος – Katsaprakakis Dimitris – Department of Mechanical Engineering https://mech.hmu.gr/prosopiko/melh-d-e-p/anaplhrwths-kathhghths-katsaprakakhs-dhmhtrios/

7. Τζούνης Λάζαρος – Tzounis Lazaros – Department of Mechanical Engineering https://mech.hmu.gr/prosopiko/melh-d-e-p/4230-2/

8. Βαΐρης Αχιλλέας – Vairis Achilles – Department of Mechanical Engineering https://mech.hmu.gr/prosopiko/melh-d-e-p/kathhghths-bairhs-achilleas/

9. Φανουράκης Δημήτριος – Fanourakis Dimitrios – Department of Agriculture -https://www.researchgate.net/profile/Dimitrios-Fanourakis-2

10. Βιδάκης Νεκτάριος – Vidakis Nectarios – Department of Mechanical Engineering https://mech.hmu.gr/prosopiko/melh-d-e-p/kathhghths-bidakhs-nektarios/

Στη λίστα των 195.605 κορυφαίων επιστημόνων με βάση το συνολικό επιστημονικό τους έργο, βρίσκονται τέσσερις (4) Καθηγητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οι 3 εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στην παραπάνω λίστα:

1. Κυμάκης Εμμανουήλ – Kymakis Emmanuel – Department of Electrical & Computer Engineering https://ece.hmu.gr/prosopiko/melh-d-e-p/kymakis/

2. Μανιός Θρασύβουλος – Manios Thrassyvoulos – Department of Agriculture https://agro.hmu.gr/7440-2/melh-didaktikoy-ereynhtikoy-proswpikoy-dep/thrasyvoylos-manios/

3. Ποταμίτης Ηλίας – Potamitis Ilyas – Department of Music Technology & Acoustics https://mta.hmu.gr/wp-content/uploads/2022/02/CV_Potamitis_EL.pdf

4. Βαΐρης Αχιλλέας – Vairis Achilles – Department of Mechanical Engineering https://mech.hmu.gr/prosopiko/melh-d-e-p/kathhghths-bairhs-achilleas/

Στις δύο λίστες περιλαμβάνονται συνολικά έντεκα (11) Καθηγητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οι οποίοι ήταν όλοι ενεργοί κατά το έτος 2021 (έτος αναφοράς της κατάταξης), ήτοι το 6.5% επί των 168 μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συγχαίρει θερμά τους Καθηγητές και το ερευνητικό προσωπικό για τη σημαντική αυτή διάκριση η οποία αντικατοπτρίζει το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Ίδρυμα.