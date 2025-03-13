ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:1ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΟΙΞΗΣ
👉4ήμερο εκδηλώσεων
26 & 29 ΜαρτΙου, 1 & 2 ΑπριλΙου
Ώρα έναρξης 20:00

👉ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
👉ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
https://drive.google.com/…/1Cf1-0DrJINJJdF…/view…
ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:

📌Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025
«ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfHtQ3Bh9rO…/viewform?

📌Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025
«ΕΡΓΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe6usFjdHq…/viewform…

📌Τρίτη, 1 Απριλίου 2025
«Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ»
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfceCMM6NP…/viewform…

📌Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025
«Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScQ73QuV16…/viewform…
Σας περιμένουμε να υποδεχτούμε μαζί την Άνοιξη!!

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